Asinsuopet: "PDVSA se encuentra en Emergencia Nacional Laboral"

26 de junio de 2019.-

El Presidente de la Organización ASINSUOPET, Antonio García y su Junta Directivas, Yorjan Coa, Juan Carlos García, Luis Barreto, Drianelys Pérez y el Asesor Legal del Sindicato José R. Zacarías manifiestan que "PDVSA se encuentra en una Emergencia Nacional Laboral, informan que se trata de un hecho que se advirtió y que se ha hecho constatable por la realidad. Hoy, en estos momentos, los Trabajadores Petroleros no tienen Poder Adquisitivo para enfrentar la Inflación, no tienen estabilidad laboral y estamos conscientes de que se trata de un problema generalizado que afecta a todos los trabajadores del país".

Con relación a lo anterior abundan en detalles sobre la actual situación, irregularidades que violentan el marco juridico laboral y que se han traducido en desmejoras excepcionales que efecta las condiciones laborales de todos los trabajadores petroleros, incluidos los jubilados:

En virtud de los hechos que se han venido presentando en PDVSA con respecto a los despidos y las jubilaciones prematuras presuntamente injustificados ambos (En las relaciones laborales prevalece la realidad sobre las formas o apariencia - Art.22 LOTTT). Adicionalmente, también se han presentado renuncias masivas presuntamente muchas de ellas debido a las condiciones laborales desfavorables que desde hace más de un año estamos viviendo en nuestros puestos de trabajo por la falta de mantenimiento y limpieza en las áreas comunes alrededor del centro de trabajo y en los baños por lo que viola el artículo 53 numeral 4 (No ser sometido a condiciones de trabajo peligrosas o insalubres ... ) así como ambiente de trabajo inadecuadas por tener los muebles de oficinas y los A/A dañados siendo todos esto una violación del artículo 43 LOTTT (Todo patrono o patrona garantizará a sus trabajadores o trabajadoras condiciones de seguridad, higiene y ambiente de trabajo adecuado ... ), también la falla recurrente en los servicios de transportes (Art. 160 LOTTT), comidas y salud (Art. 163 LOTTT; art. 56 numeral 6 y art. 120 numeral 8 ambos de la LOPCYMAT) y por último no contar con un salario digno y competitivo violando el artículos 96 LOTTT ya que, la paga que se recibe por la jornada de trabajo en su mayoría no cubre los gastos de ir al trabajo, siendo un caso especial de evaluar por despido indirecto debido a la reducción del salario (Art. 80 LOTTT).

Todo lo indicado en el párrafo anterior sería un pequeño resumen de la información que se tiene levantada al respecto, por la cual existe una presunta falta muy grave, ya que estamos en presencia de un Despido Masivo en la Entidad de Trabajo (inducido o indirecto presuntamente por indulgencia, abandono o falta de responsabilidad o de empatía del patrono) donde la fuerza labor de PDVSA a reducido aproximadamente de 170.000 a 96.000 trabajadores en casi dos (02) años siendo esto más del 43% de trabajadores fuera ahora de la nómina; aplicando entonces el artículo 95 de la LOTTT, cuando se realice un Despido masivo, el Ministerio del Poder Popular del Trabajo podrá, por razones de interés social, suspenderlo mediante resolución especial.

También en función a los hechos estamos en presencia para la aplicación del artículo 148 de la LOTTT con respecto a la protección del proceso social de trabajo, cuando por razones técnicas o económicas exista peligro de extinción de la fuente de trabajo, de reducción de personal o sean necesarias modificaciones en las condiciones de trabajo, el Ministerio PP del Trabajo podrá, por razones de interés público y social, intervenir de oficio a petición de las partes, a objeto de proteger el proceso social de trabajo, garantizando la actividad productiva de bienes o servicios, y el derecho al trabajo.

Por lo tanto, se requiere del apoyo de todos para seguir sustanciado el expediente que ya tiene adelantado ASINSUOPET en enviar cualquier información al respecto partiendo de lo indicado en este comunicado al correo *asinsuopetbolivariana@gmail.com* necesitamos evidencias claras y soportadas de parte de todos los compañeros afectados, evidencias en digital que permitan soportar nuestro derecho al reclamo, nuestro derecho al reenganche y nuestro derecho a la rectificación, reajuste e indemnización en el caso que aplique. Seguimos avanzando y todo ha sido gracias a Ustedes que han puesto su grano de arena, de confianza en el equipo multidisciplinario que se viene conformando en el país por el bien y la calidad de vida de todos los trabajadores activos y jubilados de Petróleos de Venezuela.

La Industria Petrolera va a emerger un Movimiento desde la Base Trabajadora con la que va tener que sentarse la Presidencia y Gerencia de PDVSA para, honesta y transparentemente, adecuar la Contratación Colectiva 2017-2019, actualmente vigente hasta el primero (1ero) de Octubre del presente año y poder revertir la insoportable y desigual realidad económica que estamos viviendo los trabajadores. Allí proponemos avanzar en un Plan de Lucha Colectivo y Nacional, se inició con la primera (1era) etapa del proceso administrativo, notificación antes el despacho del Ministerio PP del Trabajo, sobre la eliminación de la Resolución (Memorándum) 2792 y el reconocimiento de la retroactividad de los trabajadores (as) nomina no contractual (ver enlace: https://www.aporrea.org/actualidad/n343643.html) se está trabajando en la segunda (2da) etapa de este mismo proceso administrativo de la Organización Sindical ASINSUOPET, el tema salarial que está constituida por cuantiosos Pasivos Laborales debido a Inconsistencias en los Cálculos de Conceptos Salariales que ha hecho la Gerencia de Recursos Humanos y finanza de la empresa (PDVSA), aunado a esto se suma ahora el factor de equilibrio que se implementó en las tablas salariales en los cálculos de nómina de los horarios comprendidos 5x2, 5.5.5.6 y el horario 1x1 con sus respectivas modalidades de todos los trabajadores de la industria Petróleo de Venezuela Por supuesto, se trata de un reclamo, sustentado en un trabajo de investigación que fue elaborado por un equipo multidisciplinario, como parte de la lucha por las reivindicaciones laborales y la recuperación de la Industria Petrolera, todos los trabajadores y trabajadoras en cohesión en un solo bloque con el acompañamiento de los Sindicatos de Trabajadores para lograr el objetivo, que no es más que el bien común, elevar la calidad de vida y garantizar la prosperidad de nuestro país Venezuela.