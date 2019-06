Para Marea Socialista, "la alternativa es la independencia del pueblo en su lucha"

En un comunicado emitido el 24 de junio 2019, la organización política Marea Socialista, dice que ve a "Venezuela atrapada entre pactos y corrupción de cúpulas políticas", que negocian en secreto, "a espaldas del pueblo", sin otro sentido que la "disputa por el poder y los negocios entre la burocracia y el capital". Como telón de fondo de este escenario observa "la codicia en torno a los recursos naturales venezolanos" por parte de empresas de norteamericanos, europeos, chinos y rusos.

Pero, advierten que "entretanto Maduro sigue aplicando un paquete, cuyos efectos también los busca el Plan País de Guaidó contra el pueblo trabajador", pues "mientras van y vienen las presiones y sanciones, las negociaciones y los escándalos, el gobierno de Maduro-PSUV-Militares sigue aplicando un paquete demoledor de los derechos, beneficios y conquistas laborales. Tan antiobrero, que la patronal privada está contentísima y lo está aprovechando para el incremento de sus ganancias a costa de la sobreexplotación. El gobierno ha conseguido llevarnos a niveles de 'salario cero' que apenas equivale al costo de trasladarse al trabajo".

En referencia al reciente escándalo de corrupción que ha explotado desde Colombia, con la "actuación de operadores políticos al servicio de Juan Guaidó", que se supone estaban destinadas a la "ayuda humanitaria", la declaración de Marea afirma que "da cuenta de cuan podrido está todo el entramado político en Venezuela, con sus partidos y sus instituciones en general, que solo actúan respondiendo a mandatos de clanes mafiosos, que han hecho de la renta de la nación su gran botín y sobre cuya captura llevan adelante la verdadera disputa a la que nos referimos" y que en ese sentido "compiten por el premio de la corrupción y la apropiación indebida de fondos de la nación", por lo que esta corriente política descarta cualquier solución para el pueblo nacida entre esos dos actores: "gobierno del PSUV-Militares-Neoburguesía" y oposición de "derecha tradicional".

Dicen que el diálogo y la negociación son parte del "juego del garrote y la zanahoria" en el que se mueven Trump y el imperialismo, los gobiernos europeos y los comisionados de la ONU, donde los factores de poder "buscan reacomodarse en el marco de un tablero donde los trabajadores y los sectores populares seguiremos cargando sobre nuestros hombros el peso de la crisis que ellos han creado". Es con esta óptica que evalúa la visita de Bachelet: "similares fines por diversos medios". "El arreglo es entre las cúpulas nacionales y mundiales, al margen y en contra de los intereses verdaderos del pueblo venezolano y de nuestra clase trabajadora", sentencian. En el conttenido del documento ofrecen su explicación de algunos de los procesos que se estarían dando y la génesis de los mismos.

Respecto a la dureza de ese llamado "paquete", Marea efirma que "es como si Bolsonaro, Macri y otros neoliberales se hubiesen juntado al gobierno de Maduro, para imponerle el más cruel ajuste a las trabajadoras y trabajadores venezolanos". Y por eso, aseguran, que en este aspecto la patronal venezolana y el capital extranjero están satisfechos de manejar una mano de obra tan barata.

Para Marea no es entre este gobierno ni con esta oposición que está la posibilidad de una salida soberana y popular a la crisis, y opina que "nada bueno va a salir para los trabajadores y los sectores populares de los acuerdos a que puedan llegar las cúpulas corruptas y autoritarias encabezadas en estos momentos por Maduro y por Guaidó y sus respectivos aliados internacionales". Y por ello plantean que "hace falta también construir una perspectiva independiente para la clase trabajadora y el pueblo desde el punto de vista político, porque solamente con un plan económico en favor del trabajo y no del capital, y solamente con un gobierno propio y no de los burócratas ni de los patrones, podremos encontrar soluciones a nuestros problemas y mejorar nuestras condiciones de vida". Llaman a desechar las actitudes de resignación frente el gobierno, así como las ilusiones en torno a Guaidó. Entre sus consignas dicen: "Construyamos nuestra propia fuerza social y política con independencia de clase, forjada en la movilización y la lucha unitaria del pueblo". "La solución no es que nos pongan a elegir con qué verdugo nos quedamos". "Ni Maduro ni Guaidó, ni capitalismo burocrático ni capitalismo liberal". Finalmente, invitan a acompañar a Marea Socialista para construir a alternativa independeiente con los trabajadores y el pueblo.

