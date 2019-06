Diosdado Cabello desmintió atentado en su contra: Estoy fino para el combate y la victoria

Diosdado Cabello Credito: UR

Caracas, junio 25 - El primer vicepresidente del Psuv, Diosdado Cabello desmintió la ola de rumores que se generó en las redes sociales sobre un supuesto atentado contra su persona.



Cabello manifestó que él y su equipo de trabajo se encuentran bien: “Todo esta fino, sin novedad”.



En este sentido, acotó que estos comentarios en la red social Twitter forman parte de una estrategia creada por la oposición para tratar de generar incertidumbre.



“Eso es parte del trabajo de ellos, tratar de crear incertidumbre, desmoralizar a la gente, inclusive de asustar”, dijo.



También denunció que estas fake news forman parte de la guerra emprendida por la oposición y Estados Unidos en contra del Estado venezolano.



“Esto es parte de la guerra de todos los días, donde ellos un día me asesinan, me envenenan… Eso es para desmoralizar a nuestro pueblo, para dividir, para que algunos se asusten, creo que en este caso en particular esta dirigido a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana”, acotó Cabello.



De igual forma, hizo un llamado al pueblo revolucionario a no caer en falsas noticias que buscan generar violencia en la nación.



“Estoy muy bien de salud, me hice los exámenes esta semana y estoy fino para lo que salga, para el combate y la victoria”, concluyó.