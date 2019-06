(VIDEO) A Víctor Manuel Aguilar le están usurpando la pensión de supervivencia

A Víctor Manuel Aguilar le están usurpando la pensión de supervivencia

Credito: aporrea.tvi

Martes, 25 de junio de 2019.-Al señor de Víctor Manuel Aguilar (0212 433 0127) de 88 años de edad, está siendo sometido a una situación por demás irregular que denunció a través de Aporrea, le están usurpando la pensión de supervivencia.Una persona, aparentemente una mujer, está cobrando en el Banco del Caribe la pensión de sobreviviente que debería recibir por el fallecimiento de su esposa, quien falleció hace 11 meses y está persona está utilizando una cédula de identidad cuyo número corresponde al señor Aguilar ( CI No 1.899.549 ) para cobrar ilícitamente una pensión que no le corresponde, situación de la cual fue informado el señor Aguilar por el mismo Banco del Caribe.La autoridades del CICPC, del Seguro Social y de la Defensoría del Pueblo deberían tomar, lo antes posible, cartas en este asunto pues existe la fuerte sospecha de que este no es un caso único, por lo que se hace imprescindible que se investigue a fondo a la brevedad posible y se resuelva esta injusta situación.