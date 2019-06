Se cumplen 198 años de la Batalla de Carabobo comandada por Simón Bolívar

Caracas, junio 24 - Caracas, junio 24 - La batalla de Carabobo es considerada como el principal y más relevante enfrentamiento entre el pueblo rebelde Venezolano que buscaba incesantemente su independencia y el ejército español que dominaba a este pueblo republicano. Hoy se cumplen 198 años de esa heroica Gesta.



Fue librada cerca de la ciudad de Valencia, en el Campo de Carabobo, el 24 de junio de 1821, entre el ejército realista a cargo del mariscal de campo Miguel de la Torre y el ejército republicano comandado por el general en jefe Libertador Simón Bolívar.



Carabobo no es sólo una batalla, sino ante todo una campaña de expresión de unidad, estrategia y organización en donde los venezolanos obtuvieron la victoria y un gran paso agigantado a la independencia. Esta guerra duró 45 minutos tal como lo aseguró el mismo Libertador en los partes militares que siempre registraba para la época.



Detalles antes del enfrentamiento



Previo al combate, Miguel de la Torre organizó sus fuerzas de manera tal que cubrieran por el oeste el camino de San Carlos, y por el sur el de El Pao. La primera línea defensiva fue confiada al Teniente Coronel Tomás García. El batallón de Valencey a cargo del Teniente Coronel Andrés Riesco, ocupó la parte sur del camino; a su derecha se situó el batallón Hostalrich. Además de esto, dos piezas de artillería fueron colocadas en una pequeña altura, delante de la línea formada por el Valancey y el Barbastro.



La posición correspondiente a la vía de El Pao fue ocupada por la División de Vanguardia. La reserva quedó integrada por el segundo batallón del Burgos, bajo la jefatura del Teniente Coronel Joaquín Dalmar, quien disponía de cuatro regimientos de caballería. En cuanto al cuartel general, el mismo quedó establecido cerca del batallón Burgos.



Por su parte, el 15 de junio de 1821, Libertador junto al general Antonio José de Sucre elaboraron el plan de acción que emprenderían para derrotar al ejército realista, comandado por Miguel de la Torre, quien tenía un ejército de hombres en Caracas dispuestos a trasladarse al estado Carabobo, al oeste de Valencia, donde finalmente se libró la guerra.



Crea así Bolívar tres divisiones para la Batalla de Carabobo, la primera comandada por el general José Antonio Páez (desde Apure) y los ingleses agrupados en el batallón Cazadores Británicos; la segunda liderada por el general Manuel Cedeño constituida por los batallones Tiradores y la tercera dirigida por Ambrosio Plaza conformada por cuatro batallones. Sucre y Bolívar, mientras tanto, llegaron a Carabobo desde San Carlos, donde se había establecido el cuartel general.



Táctica de Bolívar



A primera hora del 24 de junio, desde las alturas del cerro Buenavista, Bolívar hizo un reconocimiento de la posición de los españoles y llegó a la conclusión de que ésta era inexpugnable por el frente y por el sur. En consecuencia, ordenó que las divisiones modificaran su marcha por la derecha y se dirigieran al flanco derecho realista, el cual estaba descubierto; es decir, Bolívar concibió una maniobra tendiente a desbordar el ala izquierda enemiga, operación ejecutada por las divisiones de Páez y Cedeño, en tanto que la separación de Plaza seguía por el camino hacia el centro de la posición de ataque.



Simón Bolívar consultó a los campesinos que habitaban las comarcas, cuál era la vía más adecuada para incursionar al campo de batalla, para dirigir las columnas de infantería y abrir fuego en un primer encuentro con los realistas, quienes avanzaron para obligar el repliegue del Batallón Bravos de Apure, que luego se reorganiza para emprender una segunda arremetida.



Batalla



Luego de un fuerte enfrentamiento de más de 40 minutos, atacados de frente por la infantería y por la derecha por la caballería, los batallones leales (españoles) optaron por la retirada. Como último recurso, la Torre le ordenó al regimiento de los Lanceros del Rey que atacara a la caballería independentista, pero esta unidad no sólo desobedeció la orden, sino que huyó ante la embestida de las fuerzas de Bolívar



Los rebeldes iniciaron una fuerte persecución del ejército leal quienes perdieron sus posiciones, se replegaron y la infantería libertadora sale triunfante.



Fue entonces cuando el Libertador ordena un “alto al fuego”, y en un recorrido en su caballo blanco por campo de batalla, observó que entre los caídos habían mujeres que dejaron sembradas en el hostil terreno la semilla de su anónimo heroísmo.



En la batalla de Carabobo participó un ejemplar luchador venezolano con el cargo de teniente de caballería y de nombre Pedro Camejo, primer afrodescendiente en formar parte del Ejército libertario liderado por Simón Bolívar.



Es también llamado Negro Primero porque siempre formaba parte de la primera fila en el campo de guerra y sobresalía a la cabeza de ataque entre negros, mulatos y blancos, sumado también a su destreza en el manejo de la lanza.



Se dice que en medio de la batalla, Negro Primero, fue visto por todos irrumpiendo a caballo con su lanza en mano y con su bravura por todo lugar, pero mientras instaba a sus compatriotas a seguir combatiendo resultó herido mortalmente en el pecho.



Malherido, Camejo llegó al encuentro de José Antonio Páez, quien creyendo que uno de sus principales guerreros huía de la guerra, le exige su retorno a la batalla, pero Negro Primero le aclara que no está en retirada y expresa: “No huyo, mi general. Vengo a decirle adiós porque estoy herido de muerte”.



Seguidamente, Páez corre a vengar la muerte de aquel bravo soldado que ofrendó su vida a la gesta independentista, el ejército patriota se precipita hacia un batallón realista y en plena retirada ejército español detona los cañones que cobraron la vida del prócer Manuel Cedeño.



Además entre otros guerreros patriotas que pelearon en este choque destacan José Antonio Páez, Manuel Cedeño, Santiago Mariño, José Francisco Bermúdez, Pedro Camejo (Negro Primero) y Cruz Carrillo. Cedeño, Plaza y Camejo no lograron ver el final de la batalla, pues murieron mientras luchaban.



Triunfo importante



La batalla de Carabobo fue la acción más importante para la independencia de Venezuela, a pesar de que la guerra continuaría hasta 1823, luego de una serie de batallas en contra de los españoles que lograrón huir de aquel campo de batalla.



La última Batalla de la independencia fue librada en Maracaibo, en donde finalmente, tras la batalla naval del Lago el 24 de julio de 1823, la situación realista se hizo insostenible y los españoles tuvieron que evacuar el 8 de noviembre del mismo año. Dos días después el castillo de San Carlos fue tomado, acabando así la guerra de independencia contra el yugo español.

