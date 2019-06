(VIDEO) La Pastora está llena de botes de agua y calles rotas

Eso si, no le digas nada a los de Hidrocapital, para que no te caigan a muela Credito: aporrea.tvi

Domingo, 23 de junio de 2019.- Una propuesta directa para Nicolás Maduro, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, sal de la cueva en que se puede convertir el palacio de Miraflores, por momentos es probable que así sea, que se sienta como una cueva y date una vuelta por el vecindario que les queda al norte, una vueltecita caminando por La Pastora, para que detectes de primera mano el estado de descuido en que se encuentran sus calles, con botes de agua y huecos por doquier.Chequea directo Maduro, nada de informes, ni fotos, ni vídeos, ni cuentos, una vueltecita por La Pastora, a pié, de sorpresa, sin avisar y ver que tal está.Tiene un potencial enorme para transformarla en una tacita de plata, invita a la alcaldesa Erika Farías y a la jefa del Distrito Capital, Carolina Cestari y pongan esa imaginación a volar a ver que se puede hacer con esta emblemática parroquia caraqueña, tan cerca de Miraflores y tan descuidada.Arregrarle sus calles, sus aceras, sus fachadas, darle vida, fuerza.Eso si, no le digas nada a los de Hidrocapital, para que no te caigan a muela.Hechos y no palabras, Nicolás Maduro, eso es lo que todos esperamos de nuestros gobernantes.Hechos y no palabras.