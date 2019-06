Cierran negocio en Guárico por no pagar impuestos con base al valor del petro

21 de junio de 2019.-

Por no pagar impuestos con base al valor del petro, los funcionarios de Hacienda de la Alcaldía del municipio Leonardo Infante (Guárico) cerraron un negocio en Valle de la Pascua en la mañana de este martes 18 de junio. Así lo informo El Pitazo.

De acuerdo con la información, el segundo comandante de la Policía administrativa de Infante, de apellido Villazana, irrumpió en el local, desalojó a clientes y propietarios y cerró la puerta del local en compañía de otros funcionarios.

Posteriormente, las autoridades locales explicaron que los impuestos fueron anclados al precio del petro tras una ordenanza aprobada el 27 de diciembre de 2018 por concejales electos el 10 de ese mes. Sin embargo, fue una medida exprés en la que no consultaron con los comerciantes.

Ya el pasado mes de marzo, los dirigentes de Fedecámaras Guárico se opusieron al pago de impuestos con base al precio del criptoactivo. En reunión con los comerciantes, acordaron que las unidades tributarias se deben pagar en bolívares, tal como establece la ley.

En este entonces, la alcaldesa del Psuv, Nidia Loreto, manifestó a los concejales que "no habrá marcha atrás y que los comerciantes deben pagar sin protesta ni reclamos".

"Me están cerrando por no pagar unos impuestos que no corresponden con la realidad. No podemos aceptar el cobro de nuestros impuestos teniendo como referencia una moneda virtual que sube de valor cada vez que al presidente usurpador Nicolás Maduro se le antoje. Voy a ejercer mi derecho a la defensa acudiendo a donde tenga que ir para que respeten a los comerciantes del país", comentó a El Pitazo Daniel Denis, dueño del comercio.

Ver nota completa en: https://www.morocotacoin.com/06/2019/cierran-negocio-guarico-negarse-pagar-impuestos-petro/

