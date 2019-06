Trabajadores Petroleros solicitaron en el Ministerio del Trabajo la Derogación Inmediata del Instructivo 2792

21 de junio de 2019.-

El día de ayer, miembros de la Junta Directiva de ASINSUOPET hicieron entrega formal en el Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo los documentos referidos a la Rectificación, autoevaluación y derogación del Memorándum – Circular Nro. 2792 y la Reivindicación de las Prestaciones Sociales por Retroactividad de la Nómina No Contractual de PDVSA, ante el despacho del Ministro Dr. Eduardo Piñate Rodríguez. A continuación la entrevista recogida una vez cosignado los siguientes documentos que se pueden ver en PDF:

1.- Cuáles son sus expectativas laborales con este nuevo impulso sindical a favor de los trabajadores?

Respuesta de Antonio García: Pienso que nosotros aquí estamos buscando realmente que se logre la reivindicación de los trabajadores en cuanto a los fundamentos del marco legislativo venezolano, esto es una lucha que va más allá inclusive, todo lo que Venezuela ha acordado y ha pactado con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y con la Declaración Universal de los Derechos Humanos históricamente, por eso estamos aquí reunidos y dando la cara para hacer valer nuestros derechos y estamos recurriendo a las instancias que le corresponde, que no es más que el Ministerio del Poder Popular del Proceso Social del Trabajo, para que se pronuncie a favor de la realidad legal en cuanto a nuestros beneficios que hemos ganado en todas las luchas laborales históricas hasta la fecha, haciendo énfasis en que ésta expectativa laboral que buscamos reivindicar está sustentada el artículo 51 de nuestra Carta Magna para que se le dé una correcta aplicación a la Ley según el artículo 24 de la LOTTT.

2.- Que obtiene ASINSUOPET con esta lucha y que obtienen los trabajadores de lograr este objetivo que hoy tiene unión nacional, respaldo social y aceptación del proletariado?

Respuesta de Antonio García: ASINSUOPET obtiene aquí, lograr que se haga justicia social en materia laboral para los trabajadores generando así beneficio en todo el ámbito productivo de Petróleos de Venezuela, con respecto a los trabajadores y las trabajadoras activos, Jubilados y Jubiladas lo que vamos a obtener es la reivindicación de nuestro beneficios laborales que a través de la historia hemos ganado, por lo cual encauza el despertar, motivación, entusiasmo, empoderamiento y sentido de pertenencia generando así el renacimiento del sentir de los trabajadores y trabajadoras para juntos impulsar el nuevo desarrollo y crecimiento de Petróleo de Venezuela.

3.- Los derechos adquiridos por los trabajadores en toda la historia laboral de PDVSA, que hoy claramente han sido violentados, creen ustedes tienen una solución a corto plazo?

Respuesta de Juan Carlos García: En nuestro país, están aprobados los mejores y más amplios beneficios socioeconómico enmarcados en las leyes Venezolanas, claro que sí! Vamos a obtener un pronunciamiento favorable porque nuestros planteamiento están basados en los artículos de la LOTTT, LOPCyMAT, CRBV y soportada en el levantamiento de la realidad existente y de las soluciones inmediatas al respecto. Como somos trabajadores de la industria petrolera en cuanto Petróleos de Venezuela, también lo estamos haciendo sustentado en el artículo 32 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos que establece que todos los trabajadores y trabajadoras excepto los integrantes de las juntas directivas tenemos derechos y gozaremos de todos los beneficios laborales a través de la legislación laboral y las convenciones colectivas de trabajo, por ende evidentemente no tenemos duda de que el Estado cumpla con su rol en cuanto al cumplimiento de las leyes.

4.- Qué opinión tienen del Memorándum - Circular N° 2792 que publicó el Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo, es posible que ustedes puedan revertir esta medida que presumiblemente impacta directamente en los trabajadores?

Respuesta de José Zacarías: Con absoluto y total respeto hacia las autoridades del Ministerio, pensamos que el memorándum ha sido inconsulto con los Sindicatos de Trabajadores según el principio de pureza (Art. 366 de la LOTTT) y creemos que no cumple con lo que está establecido en la correcta interpretación de la ley laboral en esta materia (Art. 24 de la LOTTT) por eso es que vamos a la instancia correspondiente porque este documento no tiene basamento legal, por lo cual no debería ser aplicado o deba impactar negativamente en los beneficios sociales ya adquiridos, ya que el Ministerio lo género, nosotros vamos hacia ellos con todo respeto para solicitarles realicen los correctivos que lamentablemente fueron generados por presunto desconocimiento y no debió haber pasado, lo ocurrido quizá quedará en la historia, pero lo importante aquí es ser sabios, rectificar y dar un paso adelante a favor de los beneficios de los trabajadores como históricamente siempre ha sido.

5.- ASINSUOPET como líder de esta lucha, con quién cuenta en este momento?

Respuesta de Yorjan Coa: Bueno primeramente con Dios, Dios por delante, Dios que nos ha guiado, nos ha permitido poder ver y buscar el camino para lograr la justicia social y como sindicato tenemos total respaldo de todos los trabajadores y trabajadoras, porque estamos aquí haciendo valer sus derechos y también el de los Jubilados(as), por supuesto, total respaldo de todos ellos, porque justamente nuestro rol, nuestra misión como sindicato, es velar porque los beneficios adquiridos ganados por los trabajadores se cumplan e ir por supuesto a una mejora siempre, es decir a una progresividad y dar cumplimiento al seguimiento de los beneficios futuros de los Trabajadores.

6.- Cuando hemos visto que los Jubilados y Jubiladas de PDVSA han estado en las adyacencias de petróleos de Venezuela buscando ejercer sus derechos, hay algún factor dentro de estos puntos ya conversados que le impacta a los trabajadores activos?

Respuesta de Yorjan Coa: Claro por supuesto, nosotros como trabajadores activos de la industria petrolera nos hacen un descuento por nómina para un fondo de pensiones, que va dirigido a nuestros compañeros jubilados y jubiladas para cubrir así lo que les corresponden a ellos en cuanto a todos sus beneficios socioeconómico y nuestros futuros casos. Nosotros como trabajadores activos entendemos que también en el tiempo vamos a gozar también de esos privilegios de ser jubilados(as) y no puede ser que nos veamos como parte diferentes, todos somos uno mismo, todos somos trabajadores y trabajadoras; merecemos también recibir las retribuciones de todo el trabajo que se ha venido haciendo durante todos estos años con el fondo de pensiones. Les damos total respaldo a los jubilados(as) en su lucha, es justicia social, es justicia divina de Dios y es una lucha justa por todos los que estamos activos.

7.- Por primera vez en la historia los profesionales de Petróleos de Venezuela alzan la voz en una unión nacional según lo que ustedes manifiestan: ¿Creen ustedes poder levantar la producción nacional de ser escuchados y llamados a realizar las revisiones y correctivos que hoy presumimos es lo que la industria necesita?

Responde Juan Carlos García: Por supuesto! nosotros los trabajadores y las trabajadoras de la industria petrolera en todos sus niveles estamos en total capacidad de reimpulsar y encauzar la industria hasta los estándares internacionales como en un momento llego a estar, estamos en un momento coyuntural, en una situación económica multidimensional y multiforme en donde hay factores externos e internos que han afectado la gestión administrativa y operacional de nuestra industria, más sin embargo, aún tenemos como lograr que se encause nuevamente PDVSA, la misma tiene una estructura sólida con trabajadores comprometidos, lo que debemos hacer primero, es lograr avanzar en cuanto a las reivindicaciones laborales en lo socioeconómico para aumentar su poder adquisitivo, con el propósito de motivar e incentivar al trabajador permitiendo así ejecutar todos los planes para recuperar, mantener y crecer. Con una visión clara y una planificación ajustada a la realidad de los recursos disponibles, podemos en el tiempo desarrollar y hacer el trabajo, después a través del equipo multidisciplinario permanente monitorear los avances planificados para su seguimiento y revisión, tomando las decisiones soportadas en hechos con evidencia que permita mantenernos en la dirección correcta en incrementar la producción que hoy aseguramos hacerlo.

8.- Líderes nacientes, líderes con una visión clara y no monótona, es posible dar soluciones inmediatas sólo con ser escuchados?

Respuesta de Drianelis Pérez: Totalmente de acuerdo, porque primero tenemos que hablar, para entenderse las ideas hay que hablar, para transmitir el pensamiento que permita aterrizar todo el conocimiento colectivo, para poder encauzar la recuperación de la industria, entonces escuchándonos entre todos, entre las partes, para poder aportar y dar valor agregado en cada aspecto requerido para que la industria pueda realmente avanzar como se espera, y para ello es necesario las conversaciones para sumar y llegar a un acuerdo. Todas las ideas que son necesarias para enrumbar una planificación concreta, precisa y con ella hacer lo que tengamos que hacer. Ser escuchados representa la nueva realidad histórica en Petróleos de Venezuela, que a través de una nueva cara naciente permitirá en respaldo con la empresa tener un propósito común y firme por un solo objetivo, trabajar por PDVSA y cubrir la esperanza de los trabajadores y trabajadoras que creen en nosotros. No es casualidad que hoy sea día de Corpus Christi una oportunidad especial para reavivar nuestra fe en la presencia real del Señor.

9.- De recibir el respaldo de Petróleos de Venezuela, cual es el primer paso del equipo multidisciplinario que hoy representa la unión nacional según lo indicado por ustedes, para mejorar la productividad en PDVSA y lograr la motivación al logro?

Respuesta de Yorjan Coa: Como primer paso claro, analizado, contundente y firme es que a todos los trabajadores y trabajadoras de la industria petrolera, se les apruebe un complemento como aporte socioeconómico que nos permita incorporarlo al programa y planificación que proponemos a Petróleos de Venezuela, lo que nos dará como resultado que asistan a sus puestos de trabajo con mente clara, con ideas frescas, motivados y esto nos va a permitir construir el apalancamiento del trabajador y pueda empoderarse nuevamente de sus funciones, de sus responsabilidades, del cumplimientos de sus objetivos y metas y así lograr avanzar con lo siguiente, que es la recuperación de nuestra industria.

10.- Los beneficios socioeconómicos de Petróleos de Venezuela han tenido un declive claro y evidente: ¿Creen ustedes poder levantar el sentido de pertenencia, los valores y principios del cual la primera empresa del país fue ejemplo a seguir?

Respuesta de Juan Carlos García: Si se puede, con compromiso y empatía de la alta Dirección de la Presidencia de PDVSA, comprendiendo que los trabajadores y trabajadoras son la médula espinal y la sangre de esta industria, necesita refrendar un precedente para retomar el sentido de pertenencia y compromiso de sus trabajadores y trabajadoras, lograr recuperar nuestra fuerza labor digna en cuanto a los aspectos económicos que han afectado su rendimiento, entendemos que debe ser con unas etapas y éstas están enmarcadas dentro de los siete beneficios en el artículo 105 de la LOTTT, esto nos va a permitir a nosotros por lo menos ir viendo que ya se están dando los caminos correctos para lograr nuestras reivindicaciones laborales, que se va cumpliendo con el cronograma y programación que presentamos a PDVSA, entendido esto, los trabajadores recibiendo sus beneficios van a ir levantando por supuesto la producción nacional con todo lo que es la cadena de valor de nuestra industria, la cadena de valor en dónde vamos a evaluar nuestra acción en un enfoque a procesos para que sean más eficiente, eficaz y productivo con calidad, seguridad industrial, salud ocupacional y protección al ambiente considerando la responsabilidad social.

11.- Ahora bien, ustedes creen que toda esta realidad actual de petróleos de Venezuela no la conoce el Presidente de la República: ¿Creen ustedes que el presidente Manuel Quevedo ha hecho caso omiso de toda esta realidad y de las necesidades existentes?

Respuesta de Antonio García: Respetando las autoridades, en realidad tenemos hechos que nos permiten ver que hay situaciones que se están presentando en todas las áreas de la industria petrolera, presuntamente lo que podemos ver, es que la información, los lineamientos, los recursos y los canales de comunicación no están llegando quizás según lo planificado o no están llegando de forma objetiva y presumimos nosotros que quizás las tomas de decisiones tienen su inercia o están siendo tomadas basada en alguna información que no es la realidad que vemos en las áreas, es muy importante ver que a nivel estratégico las toma decisiones tiene que ser basada en hechos reales con evidencia y esto a nuestro presidente de Venezuela y el presidente de PDVSA evidentemente es lógico que estén manejando datos, información e indicadores, entonces tendríamos que pensar posiblemente que quizá la información no está fluyendo cómo debe fluir, puede ser que los procesos burocráticos estén generando que la información no sea veraz o coherente con la planificación y entonces las tomas decisiones no son las más certeras es por eso que nosotros los trabajadores de la industria como la base de toda esta estructura estamos haciendo nuestra manifestación humildemente con todo respeto para que escuchen y sepan cual es el clamor que hay aquí, y transmitirle el conocimiento operativo y táctico como lo sabemos todo, el pueblo siempre tiene la razón porque es ahí donde está la sabiduría colectiva y en esta estructura quizá muy burocrática no se está escuchando a los trabajadores y nosotros en esta oportunidad como se está poniendo en evidencia tenemos voz para poder hacer llegar nuestro mensaje al señor presidente de la República y el señor presidente de Petróleos de Venezuela que cuenta con nosotros, que sabe que estamos aquí y que tenemos información, tenemos conocimiento, sabemos que quizá entre las cosas que pueden estar ocurriendo existan desviaciones, por lo cual cuenta con nosotros para lograr nuestro único objetivo que es enrumbar y encauzar a nuestra industria petrolera porque eso va a traer beneficio aguas abajo a todos los venezolanos, a todos por igual, esto es algo que pensamos y que estamos abocados a esto y lo que tenemos que hacer es alinearnos todo de forma organizada, que tengamos un sentido en cuanto a la cadena de valor de todos los procesos productivos de la industria petrolera. Bueno! esto es una de las cosas que estamos haciendo, que estamos seguros que cuando nuestro señor presidente de Venezuela y el presidente de PDVSA empiecen a buscar y a ver resultados, porque está claro, los resultados que se están teniendo no son los resultados esperados, hay que tomar las acciones correctivas, tenemos un plan, tenemos un hacer, tenemos una verificación y tenemos un actuar, en el ciclo PHVA (ciclo de Derming; Planificar, Hacer, Verificar y Actuar) con la mejora continua, en PDVSA ese ciclo aplica y estamos invitando a que sea aplicado, entonces si nuestra Junta Directiva, nuestros Gerentes y el presidente de PDVSA están generando lineamientos y recursos basados en una planificación, nosotros consideramos que es hora de hacer una transformación en la estrategia considerando los factores, variables, datos, información y experiencias para ajustar los planes objetivamente de forma escalonada.

12.- ¿Ustedes creen que pueden ser reconocidos sabiendo que existen factores internos que pudieran sentir afectación o intromisión sobre una responsabilidad que les corresponde, pero que en la realidad actual han abandonado al trabajador, las instalaciones y el futuro de PDVSA?

Respuesta de Drianelis Pérez: Claro que sí! vamos a ser reconocidos! de hecho estamos trabajando de la mano con los trabajadores, somos parte de los trabajadores, por lo tanto reconocidos como voceros. Estamos históricamente haciendo un revuelo precisamente porque lo estamos organizando, estamos organizando con un planteamiento claro y concreto que es lograr nuestra reivindicación laboral y por supuesto eso conlleva a reimpulsar la industria petrolera, por lo tanto nosotros como equipo multidisciplinario lo que hacemos es sumar, incluirnos en la propuesta nacional para poder dar nuestro aporte, nuestro gran aporte, sincero, objetivo transparente, ordenado y planificado para que tengamos éxito, tengamos los resultados esperados, entonces como equipo multidisciplinario, nosotros invitamos a otros que ya están alineados, que se han reunido y que están organizados. Para revisar lo que se está haciendo, para que se rectifique, si hay que rectificar o se empuje lo que haya que darle empuje, estamos en el momento preciso, tenemos que aprovechar al máximo los recursos que hay porque no están todos los recursos disponibles, por eso que tenemos qué tener bien claro y tenemos que estudiar muy bien las acciones que vamos a tomar para no perder fuerza, para no perder los recursos que tenemos limitados, lo que se requiere en este momento entonces es la suma de todos, el compromiso de todos, escucharnos todos y actuar sin demora justificada con calidad, con responsabilidad social, considerando la seguridad industrial, la salud e higiene ocupacional y la protección del ambiente, todos esos aspectos se deben considerar, no podemos ponerlo por debajo a la producción, ya que, actuar con esa visión nos permitirá un incremento sostenible en el tiempo de la producción.

13.- Qué opinión se le da, a todo el problema nacional existente y evidente que los trabajadores han solicitado sobre el tema de la salud, tienen ustedes alguna propuesta real, que permita que el trabajador confíe en que se rescatará la salud en PDVSA?

Respuesta de Yorjan Coa: Bueno! es un trabajo bastante delicado y por qué es delicado? porque estamos hablando del beneficio más importante que tienen todos los trabajadores Petroleros, el beneficio más importante que tienen todas las filiales de PDVSA, el beneficio más importante que tienen nuestros Jubilados y es un tema bastante delicado puesto que los detalles básicos relacionados con la salud, única y exclusivamente tienen responsabilidad los administradores de estos beneficios, que el clamor nacional es porque no somos recibidos en las clínicas de Venezuela, el clamor nacional es porque llegas a una clínica y no aceptan el seguro de PDVSA, el clamor nacional es porque se ha abandonado este beneficio sin explicar el por qué, pudiéramos pensar que presumiblemente es por los altos niveles inflacionarios que viene presentando el país y por ende las clínicas elevando dolarizadamente las medicinas, las atenciones y por supuesto esta alta inflación ha impactado en los presupuestos o acuerdos que tiene vigente PDVSA con estas clínicas hoy en día que no mantiene un equilibrio en cuanto a los niveles inflacionarios que manejan las clínicas privadas de Venezuela, estaremos nosotros pues dando la cara y este es uno de los beneficios más importantes que hay que restablecer por lo adquirido en las luchas anteriores, pues lo adquirido por los trabajadores y sus familiares debe ser nuevamente reconocido pero antes debemos hacer una evaluación y un análisis exhaustivo de esta situación que claramente y evidentemente está afectando a todos los trabajadores y trabajadoras activos, jubilados y familiares y no hay una explicación detallada hacia los trabajadores, estaremos nosotros pues con pie firme como lo hemos venido haciendo y le entregaremos en su oportunidad a los trabajadores la verdad de lo que sucedió con nuestras clínicas, con nuestro SICOPROSA, con nuestros planes de salud en petróleos de Venezuela y no solo es el tema de la salud también es el beneficio de los servicios fúnebres en la mala hora o en los momentos en que se hace necesario tampoco al trabajador cuenta con este beneficio entonces son dos cosas juntas la salud y el servicio funerario que son y deben ser evaluados de inmediato y esta es una de las propuestas más importantes que estaremos entregando al presidente de petróleos de Venezuela.

14.- Cuál es la situación que se está presentando con la nómina mayor de PDVSA en cuanto a sus prestaciones sociales.

Respuesta de Juan Carlos García: Con respecto a las prestaciones sociales de los trabajadores de la nómina mayor lo que ocurre es que no están siendo considerados los fideicomisos de retroactividad cada vez que se hacen los ajustes salariales tomando en cuenta los años de servicio. En PDVSA existe una nómina contractual conocida también como nómina menor, que está conformada normalmente por los trabajadores obreros, bachilleres y técnicos, esta nómina recibe cada vez que tiene un ajuste salarial el fideicomiso por retroactividad considerando los años de servicio, bien merecido por supuesto, es un beneficio ganado ya que, estos trabajadores cuentan con una convención colectiva de trabajo, en cambio nosotros de la nómina mayor también conocida como la nómina no contractual y que estamos conformados por trabajadores técnicos superiores universitarios, licenciados, ingenieros, científicos, magister y doctores sin cargo de dirección directa, entiéndase lo que está indicado en el artículo 37 de la LOTTT con la salvedad del artículo 39 de la LOTTT que indica la clasificación del cargo según su realidad ya que tenemos trabajadores de la nómina mayor que por el hecho de ser profesionales son excluidos de los beneficios de las convenciones colectivas y también de el beneficio de las prestaciones sociales por retroactividad, así como podemos hablar de algunos principios rectores del artículo 18 de la LOTTT qué nos permite indicar que los trabajadores de la nomina mayor estamos siendo afectados en cuanto a los beneficios que en realidad nos corresponden por ley, también podríamos llamar el artículo 32 de la Ley Orgánica Hidrocarburos que establece que todos los trabajadores y las trabajadoras de la industria petrolera excepto los integrantes de las juntas directivas tienen derecho a su reivindicaciones, a sus prestaciones sociales, a conformarse en sindicatos de trabajadores, por lo que, la nómina menor y la nómina mayor en conjunto son los trabajadores de la industria petrolera, le corresponden entonces unificar estas nóminas, quizás sería en una segunda etapa, lo importante es que actualmente se pueda pedir el cumplimiento del beneficio de la retroactividad de las prestaciones sociales considerando los años de servicio. Viendo todo esto podemos decir, que en la ley tenemos muchos argumentos que soportan, amparan, garantizan y establecen el cumplimiento de ésta petición, todo esto nos permite decir con firmeza, con claridad y sinceridad qué es justicia social para los trabajadores y las trabajadoras de la nómina mayor y para sus familiares el cumplimiento de este beneficio que es su derecho.

15.- Por lo visto es posible ver una nueva cara, una nueva realidad, una hoja en blanco que se puede llenar y que cambiaría la historia actual en PDVSA de darse este apalancamiento, de darse la aprobación del beneficio que ustedes van a proponer, brillará la humildad que tanto esperan los trabajadores?

Respuesta de Antonio García: Sí, es necesario de hecho que recuperemos la humildad, que recuperemos los valores, la ética y los principios que se necesitan para acometer el trabajo correcto correctamente, eso es lo que tenemos que hacer históricamente hemos visto y hemos aprendido mucho y ante esta situación que estamos viviendo en cuanto a lo interno desde nuestras debilidades y en lo externo desde las amenazas que se están viendo en todo está situación, cuando las combinamos estamos atravesando un momento de sobrevivencia, que quizás posiblemente se ha perdido algunos valores producto de la falta de entendimiento, el desapego, el dolor y las necesidades básicas vitales para la existencia digna como persona sea visto tocada. Debemos volver a recuperarlo y empoderarnos nuevamente, entre ellos tenemos un código de ética socialista que nos enseña que tenemos que ser honestos, disciplinados, responsables, puntuales, eficientes, entre otros principios, por lo que con un objetivo en común y poner en práctica en esta nueva etapa de PDVSA estamos seguro que cuando nos levantemos vamos hacer como el ave fénix y vamos a llegar mucho más lejos de donde estuvimos en algún momento.