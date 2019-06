(VIDEO) "Trabajadores en Lucha" protestaron el Memorándum 2792 como herramienta contra la clase trabajadora

Con hambre y represión no hay Revolución Credito: aporrea.tvi

Trabajadores en Lucha protestaron frente al ministerio de Planificación; Tablas del Hambre aplicadas por gente que se dice ser socialista, pero que no lo son Credito: aporrea.tvi

Domingo, 16 de junio de 2019.- En nuestra Venezuela de estos días de crisis y desajustes en nuestro modo de vida, se han multiplicado las protestas y los reclamos ante una situación insostenible para los trabajadores y sus familias, donde debido al aumento exorbitante de los precios, y las políticas salariales, cada día se hace mas difícil alimentarnos, colocar el pan en la mesa familiar.



Como parte de esas protestas, que vemos casi a diario, trabajadores de un naciente movimiento denominado: Trabajadores en Lucha, hicieron acto de presencia el jueves 13 en las nuevas oficinas del Ministerio del Poder Popular para la Planificación, ubicado en Sabana Grande, cerca de Chacaíto. Allí manifestaron su descontento y reclamo contra la aplicación de un Memorando-Instructivo conocido como el 2792, que según expresaron es un atentado contra el salario de los trabajadores del sector público, contra los beneficios logrados con las convenciones colectivas y contra muchos otros derechos laborales. Algunos de los presentes compararon estos Lineamientos con las peores normativas aplicadas por los gobiernos neoliberales en América Latina, aunque esta vez en nombre de un extraño "socialismo", "igualdad" y "redistribución", inventados por la alta dirigencia de gobierno.



Eduardo Sánchez como vocero de Trabajadores en Lucha manifestó: venimos a denunciar al yuppie, capitalista, como uno de los autores intelectuales del paquetazo neoliberal que nos aplicara el gobierno de Nicolás Maduro, uno de los formuladores, de los autores intelectuales de las ``Tablas del Hambre´´ que le han aplicado a la clase trabajadora y que en estos momentos no de atreven a dar la cara para explicar la situación. Por lo visto, se refería al ministro de Planificación Ricardo Menendez, aunque los Lineamientos, formalmente fueron emitidos por el Min. del Trabajo Eduardo Piñate.



Venimos a mostrar nuestro repudio a esta medida que vienen tomando contra la clase, con una posición anti-clasista, es decir, contra la clase trabajadora, que no tiene más que la expresión de la lógica del capital en manos de una gente que... dicen ser socialistas, pero que no lo son.



El Memorándum 2792 es la herramienta que en estos momentos vienen utilizando para golpear la clase trabajadora y para desmontar el derecho a la libertad sindical, el derecho a huelga y los contratos colectivos, denunció Eduardo Sánchez, del Sindicato de Trabajadores Universitarios de la UCV, uno de los voceros que expresó los motivos de la protesta, que fue recibido en el Despacho del Ministerió junto con una delegación sindical de sectores de "Trabajadores en Lucha".



Ofrecemos a aporreadores y aporreadoras un resumen de esta protesta:





Reproducimos a coninuación copia pdf del Memorando - Circular 2792 del Ministerio del Trabajo con fecha del 11 de octubre de 2018, bajo la denominación de:

“Lineamientos para ser implementados en las negociaciones colectivas de trabajo en el marco del Programa de Recuperación, Crecimiento y Prosperidad Económica.

Memorando - Circular 2792 del Min Trabajo 11-10-2018