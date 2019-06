Senador estadounidense solicita a su Gobierno agredir militarmente a Venezuela

16 de junio de 2019.- El senador republicano de Estados Unidos (EEUU) Lindsey Graham instó al gobierno del presidente Donald Trump a invadir militarmente a Venezuela, con el objetivo de minimizar la influencia de Cuba en la nación y presionar a Irán y Corea del Norte.



En una entrevista a FoxNews, citado por Actualidad RT, Graham señaló que la administración de Trump debería actuar – con Venezuela – de la misma manera que el entonces presidente de EEUU, Ronald Reagan (1981-1989), con Granada.



"Dale un ultimátum a Cuba. Sin Cuba, (Nicolás) Maduro no dura un día. Dile a Cuba que salga de Venezuela. Haz lo que hizo Reagan en Granada: ¡pon la fuerza militar sobre la mesa!", aseveró el senador.



"Si yo fuera Trump, daría un ultimátum a Cuba: 'Retiren todas sus fuerzas'. Y si no lo hacen, pondría fuerzas militares en la región y limpiaría nuestro patio trasero. Cuando Cuba se involucró en Granada, ¿qué hizo Ronald Reagan? Los echó. Eso es lo que haría con Venezuela", expresó Graham, citado por Actualidad RT.



En 1983, EEUU invadió Granada con unos 1.900 marines y 300 soldados de diferentes naciones del Caribe, con el pretexto de "acabar con el caos" y restaurar la democracia en la isla, luego de que se llevara a cabo un golpe de Estado en el país y se estableciera un gobierno que mantuvo buenas relaciones con la entonces Unión Soviética y Cuba.



En este sentido, Grahm señaló que estas acciones permitirían darle a entender a Corea del Norte e Irán que EEUU "está hablando en serio".



"Necesitamos puntos en el casillero. Comienza con tu propio patio. Arregla a Venezuela y todos los demás sabrán que estás hablando en serio", afirmó.



No es la primera vez que un senador estadounidense solicita a Trump tomar acciones militares contra Venezuela. En abril pasado, Rick Scott, solicitó al gobierno de la nación norteamericana a considerar el "uso de la fuerza militar" para "llevar ayuda a Venezuela".



En reiteradas ocasiones, el presidente Donald Trump ha declarado al mundo que no descarta una opción militar contra Venezuela.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 526 veces.

La fuente original de este documento es:

Agencia Venezolana de Noticias (AVN) (http://www.avn.info.ve)