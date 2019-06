Colombia: Periodista Claudia Palacios propone un "control de natalidad" para migrantes venezolanas "Acá no es como en su país"

Claudia Palacios periodista colombiana, propone control natal para venezolanas Credito: Agencias

La periodista colombiana Claudia Palacios propuso que el Gobierno de su país haga "control de natalidad" a las venezolanas que deciden migrar a la nación suramericana.



En una columna publicada en El Tiempo, Palacios dijo que Colombia "se las ha arreglado" para atender el flujo migratorio, pero que cree que si los venezolanos "se siguen reproduciendo como lo están haciendo", para el Gobierno será aún más "difícil" verlos "como oportunidad para el desarrollo que como problema".



Palacios, además, aseguró que las migrantes quedan embrazadas en Colombia "impulsadas" por los programas sociales aplicados en su país de origen, donde se otorgan ayudas a las madres en condiciones de vulnerabilidad.



"Pero, queridos venezolanos, acá no es como en su país, y qué bueno que no lo es", escribió Palacios, quien afirmó que a causa de los subsidios en Venezuela "el socialismo del siglo XXI convirtió en paupérrimo al más rico país de la región".



Colombia es uno de los países que ha recibido mayor cantidad de migrantes venezolanos en los últimos años, debido a la profunda crisis económica que enfrenta el país petrolero. No obstante, es una situación inédita, puesto que históricamente Venezuela fue el país de América Latina que acogió a la mayor población colombiana desplazada por el conflicto armado, que culminó hace menos de tres años con la firma de un acuerdo de paz entre el Gobierno y la extinta guerrilla de las FARC-EP.



En septiembre de 2018, el presidente Nicolás Maduro detalló que cifra de colombianos residentes en Venezuela se ubicaba en 5,6 millones de personas.



Reacciones en las redes



La columna de Palacios no pasó desapercibida en las redes sociales y ocupó las primeras posiciones en el debate en Twitter con las etiquetas #ClaudiaPalacios, #Bienvenidasvenezolanas y #Parendeparir, este última en alusión al título de la columna.



Los primeros en reaccionar fueron colegas de Palacios que escriben en otros medios, entre ellos el periodista de la revista Semana Daniel Samper Ospina, quien tildó de "lamentable" la mencionada columna y abogó por hacer un esfuerzo por publicar mensajes contrarios a la xenofobia.



La periodista Mónica Diago también cuestionó la falta de solidaridad que demuestra el escrito con las madres venezolanas. "Esto de Claudia Palacios es de una ingenuidad aterradora", agregó.



Ante la avalanchas de opiniones divididas, de momento, la periodista no se ha retractado de lo escrito. De hecho, en la tarde reiteró su postura en un tuit: "el control de la natalidad es un derecho que debe garantizar el Estado y que debe asumir cada individuo. Mi columna insta a eso, a garantizar ese derecho, no a violarlo", dijo.