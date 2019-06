Juan Carlos Tanus: Colombia trabaja escenario de la migración venezolana por instrucciones de EEUU

Juan Carlos Tanus

13 de junio de 2019.- El Gobierno de Colombia miente en las cifras de migrantes venezolanos que se encuentran en esa nación y ello se corresponde con las órdenes dictadas por el Gobierno de Estados Unidos, sostuvo este jueves el director de la Asociación Civil de Colombianos en Venezuela, Juan Carlos Tanus.



Durante una entrevista en Globovisión, explicó que las cifras determinadas por Migración Colombia corresponden a las políticas instructivas que determina el gobierno de Donald Trump contra la nación venezolana.



Indicó que estas acciones se ven reflejadas en el año 2018, cuando el gobierno colombiano dio la primera cifra de movilidad fronteriza, al señalar que cerca de 400.000 venezolanos habían llegado a Colombia, pero resultó que 270.000 eran ciudadanos colombianos que retornaron a su país.



"El gobierno colombiano ha trabajado en el plano internacional el escenario de la migración como parte de una crisis que mantiene Estados Unidos. Colombia cumple el instructivo desde Estados Unidos frente a la realidad venezolana, pero Colombia no soporta la presencia de más migrados porque no ha podido resolver sus problemas", expresó.



"Dice migración Colombia que tiene cerca de 1 millón 300 mil venezolanos, pero yo creo que esas cifras no corresponden a la realidad. Si usted revisa el comportamiento del Estado colombiano frente a Venezuela, es de una política contra insurgente frente a la realidad", sostuvo.



Consideró que el Estado colombiano no tiene una cifra ni siquiera aproximada de la actualidad de la migración venezolana, señaló.



Carnet fronterizo



Juan Carlos Tanus aplaudió la iniciativa del Gobierno Bolivariano de Venezuela de solicitar el carnet fronterizo a los ciudadanos colombianos que decidan ingresar al país.



En ese sentido, destacó que el nuevo instrumento forma parte de las iniciativas de seguridad fronteriza del Estado venezolano como son el aumento de las alcabalas de control y la presencia de policía migratoria en el estado Táchira.



"El carnet fronterizo favorece a ambos países porque es un insumo que se viene trabajando desde 1959. Es importante porque tiende a regular los pasos y establecerá una migración ordenada, segura, pero que ademas regulará la cotidianidad de la frontera, va a permitir que los colombianos que ingresen se puedan mover libremente", expresó.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 194 veces.

La fuente original de este documento es:

Agencia Venezolana de Noticias (AVN) (http://www.avn.info.ve)