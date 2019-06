(VIDEO) El decreto 2792 no puede ser supraconstitucional, expresó Eduardo Sánchez

Miércoles, 12 de junio de 2019. Nosotros expresamos nuestra solidaridad a todos los trabajadores que vienen siendo objeto de retaliación, de persecución y de despidos en el área de Petróleos de Venezuela,, expresó Eduardo Sánchez, presidente de la Federación de Trabajadores de la Educación Superior y vocero del Movimiento de Trabajadores en Lucha, en la rueda de prensa que realizaron el lunes 10, en Caracas.



Esto que se está dando en la industria petrolera, se dio en el Metro de Caracas, se dio en la Cancillería, se ha dado en muchos otros sectores, en el sector publico y el privado, que también está golpeando a los trabajadores.



Invitó Sánchez a participar en la protesta que se realizará el próximo jueves 13 frente al ministerio de Planificación, donde se estará denunciando quienes son los autores intelectuales del llamado paquetazo y los llamados tabuladores de hambre que aplicaron a la clase trabajadora.



El elemento central de la protesta es la derogación del memorándum 2792.



Los trabajadores tenemos que seguir peleando, pararnos como los árboles frente a la tempestad, de pié, sabiendo que esas medidas podrán aplicarlas por la vía de la violencia y de la fuerza, pero al final la victoria será de la clase trabajadora.



Sólo en la organización y en la lucha está la respuesta que nosotros, los trabajadores requieren en función de la construcción de un mundo diferente, de una sociedad diferente, de una sociedad sin explotadores, ni explotados. Este gobierno lo que pretende es amordazar a la clase trabajadora, aterrorizar a la clase trabajadora con los despidos, con las persecuciones, con los cuerpos policiales.



Un gobierno que se esconde detrás de la palabra del socialismo pero que no es no mas que un gobierno de facto, de derecha, un gobierno liberal, capitalista, que sencillamente pretende descansar sobre los hombros de la clase trabajadora todo el peso de una crisis que nosotros no creamos, que la crearon los sectores del capital, los especuladores y los corruptos de este país.



Hay una situación que hay que denunciar, que da vergüenza ajena y es como las inspectorías el trabajo, en las diferentes zonas del país, pues, se han convertido pues, en un matadero de los trabajadores, un nido de corruptos en donde el patrono llega con la maleta y paga. En estos momentos tenemos mas de 3.500 trabajadores despedidos en todo el país, con reenganches de la Inspectoría del Trabajo, pero nadie se presta a reengancharlos, de manera forzosa. No hay un estado de derecho, es decir, no funciona el sistema judicial.



En estos momentos lo que se está jugando el trabajador no es un simple salario, un contrato colectivo, se está jugando la vida de él y de su núcleo familiar.





