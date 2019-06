La disputada obra de Da Vinci "Salvator Mundi" aparece en el súperyate del príncipe saudí Mohamed bin Salmán

Salvatore Mundi valorada en 450 millones de dólares Credito: Agencias

La ubicación del 'Salvator Mundi' (Cristo como salvador del mundo), una de las pinturas más reconocidas del artista italiano Leonardo da Vinci, y la de mayor precio jamás subastada, fue un misterio desde que en 2017 un comprador anónimo la adquirió en Nueva York por la cifra récord de 450 millones de dólares.



Según rumores que surgieron luego, la obra supuestamente fue comprada por Mohamed bin Salmán, el príncipe heredero de Arabia Saudita. De cualquier forma, el paradero de la pintura acaba de ser revelado. Según confirmó este lunes el portal Artnet, el 'Salvator Mundi' engalana un súperyate de propiedad del monarca árabe.



Con base en dos fuentes involucradas en la transacción, el medio afirma que la compra se llevó a cabo por teléfono, tras lo cual el lienzo, de cinco siglos de antigüedad, fue trasladado en avión y "en plena noche" al buque de Mohamed bin Salmán. Asimismo se refiere una expectativa inmediata: se esperaba que esa pieza maestra de Da Vinci fuera de seguidas expuesta en el parisino Museo del Louvre, como parte de una gala en homenaje al genio florentino fallecido justo 500 años antes.



No obstante, la pintura repentinamente desapareció, en medio de una controversia que discutía si su autor fue el propio Leonardo o uno de sus asistentes.



Ahora una nuevamente anunciada presentación del lienzo, inicialmente prevista para el próximo octubre, ha sido pospuesta y no tiene fecha precisa. Aparentemente, aunque el Mar Rojo —donde supuestamente se ubica el yate saudí, según Bloomberg—, no sea el lugar más apropiado, será allí donde finalmente se muestre el cuadro de Da Vinci.



El 'Salvator Mundi' data de en torno al año 1500 y muestra a Cristo con vestimenta de estilo renacentista. Levanta su mano derecha en bendición y mantiene en su izquierda una esfera de roca cristalina, señal de su papel como regidor del cosmos. Ciertos expertos no lo consideran como obra original, y creen que es solo copia de un original perdido.