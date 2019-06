EEUU: Hotel ofrece habitación y transporte gratis a mujeres que viajen a Michigan para abortar

Hotel ofrece alternativa a mujeres que no puedan abortar en sus estados Credito: Agencias

Una habitación gratis en el Hotel Yale de Michigan está lista para cualquier mujer que viaje a ese estado para abortar, según anuncia la propia página de Facebook del sitio hospedaje, que ya acumula miles de comentarios tanto a favor como en contra de la oferta hecha por su gerente Shelley O'Brian.



También quien necesite del alojamiento tendrá transporte sin costo alguno hacia y desde la cita y la estancia puede ser hasta de varios días, según refiere la oferta que se ha hecho pública en medio de los grandes debates que se suscitan en Estados Unidos tras la aprobación de una serie de leyes restrictivas al aborto en varios estados del país. Algunas les prohíben a las mujeres abortar incluso en casos de violación e incesto.



En claro desafío a esas nuevas legislaciones, O'Brian escribió: “Queridas hermanas que viven en Alabama, Ohio, Georgia, Arkansas, Missouri o en cualquiera de los otros estados que siguen leyes similares que restringen el acceso [al aborto], no podemos hacer nada acerca de la forma en que te están tratando en tu estado. Pero, si puedes llegar a Michigan, te vamos a apoyar con varias noches de hospedaje, y transporte a y desde tu cita”.



La publicación del Hotel Yale ya acumula ha desatado multitud de reacciones en Facebook. Aunque no se conoce sin alguien la ha aceptado, la mayoría de los comentarios tienden a felicitar o aprobar esta iniciativa del Hotel Yale.



Una de las usuarias de la red, nombrada Lacey Renee, en su respuesta dijo que “en estos tiempos, tristemente, donde casi tengo miedo incluso de ser mujer, es increíble ver a un establecimiento ponerse de pie contra estas leyes bárbaras. Vivo en Ohio y no puedo creer que los derechos de las mujeres sean llevados tan lejos”.



Renee también dijo que “pensar en las mujeres que puedes ayudar y las vidas que puedes salvar es increíble. De pie por lo que crees, a pesar del odio que sabes que vas a conseguir, esa es la mejor forma de solidaridad”.



Otra usuaria, Sandi Bennett Holloway, expresó en su comentario: “Eres maravillosa e increíble y me haces estar orgullosa de ser de Michigan. Gracias”.



Entre los muchos comentarios también están las respuestas de varios activistas en contra del aborto, quienes criticaron duramente esta oferta. En el mensaje de Bryan Bissell se puede leer: “¡Gracias por ayudar a asesinar a niños no nacidos!!!”.



También a este comentario le sigue la respuesta de la gerente del Hotel Yale, quien le dijo: “Bueno, depende de todos y cada uno de nosotros hacer lo que podamos para ayudar a que el mundo sea un lugar mejor. Estoy agradecida por la oportunidad de hacer una diferencia en la vida de alguien, por lo que es su propia recompensa... pero gracias por compartir su agradecimiento”.



En entrevista con la cadena de televisión CNN, O'Brian igualmente reiteró sus puntos de vista sobre la oferta para mujeres de otros estados que necesiten abortar en Michigan. “Las mujeres deben tener autonomía sobre sus propios cuerpos. No tenemos control sobre nuestros propios cuerpos, entonces este no es un mundo libre”.