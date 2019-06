Datos oficiales de la frontera con Colombia: salieron de Venezuela 30 mil personas e ingresaron 40 mil desde Colombia

10 junio 2019 - Este fin de semana, se reabrió el paso peatonal fronterizo con Colombia en el estado Táchira, entre las 6:00 am y las 9:00 pm, en cumplimiento de la decisión del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunciada el viernes 7 de junio a través de su cuenta en Twitter.“Más de 70 mil personas entraron y salieron del territorio colombiano por los pasos fronterizos del Norte de Santander, durante el primer día de apertura de frontera en el Estado Táchira por parte del Dictador Nicolás Maduro”, reza un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia.En relación a las cifras, el director general de Migración de Colombia, Christian Krüger, detalló mediante el citado comunicado, con fecha del 9 de junio, que más de 34.000 ciudadanos venezolanos ingresaron al vecino país y cerca de 40.000 regresaron a Venezuela.Además, Krüger expresó: “Esta reapertura trae consigo una disminución del uso de trochas por parte de las personas, un aspecto positivo ya que no continuará poniendo en riesgo su integridad para cruzar la frontera”, agregó.El paso en esta zona se mantenía cerrado desde el pasado 22 de febrero, cuando el Gobierno venezolano determinó el cierre de los puentes Simón Bolívar, Santander y Unión en la frontera con Colombia.Este cierre se produjo un día antes que se registrara la fallida pretensión de ingresar a la fuerza alimentos y medicamentos por la frontera, suministrados por Estados Unidos y sus aliados, para apoyar al dirigente opositor, Juan Guaidó, autoproclamado el pasado 23 de enero como “presidente encargado” de Venezuela.La Cruz Roja no participó en el operativo debido a que la entrega de insumos no cumplía con los principios para ser considerados como “ayuda humanitaria”: neutralidad, independencia e imparcialidad.Durante el cierre de la frontera, las autoridades venezolanas autorizaron el paso controlado hacia Colombia para casos médicos y para jóvenes venezolanos que estudian en el país vecino.