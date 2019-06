Jeff Bezos admite que el capitalismo es incompatible con una Tierra habitable y propone… más capitalismo, pero espacial

Bezos propone la creación de un futuro espacial para la humanidad, pero no especifica cómo, ni quienes lo poblarán Credito: Agencias

Bezos admite que el crecimiento ilimitado que lo convirtió en el hombre más rico del mundo es incompatible con una Tierra habitable.

El jueves por la noche, el ultra-multimillonario Jeff Bezos, cuyo patrimonio neto supera los $ 157 mil millones, describió la visión de una "civilización increíble" con trillones de personas que viven en el espacio, en un pequeño evento solo para invitados en Washington, DC.

Bezos organizó el evento para presentar un nuevo vehículo de aterrizaje lunar desarrollado por su compañía espacial Blue Origin. Pero las especificaciones de este módulo de aterrizaje lunar importan menos que la visión de utopía de Bezos.

Bezos lanzó una versión del futuro que se apartó de la realidad del capitalismo, el cambio climático y las conexiones intratables entre esas dos cosas. Bezos admite que el crecimiento ilimitado, el crecimiento que lo convirtió en el hombre más rico del mundo, es incompatible con una tierra habitable. Pero en lugar de anunciar inversiones en energía renovable o infraestructura pública, Bezos lanza un escape de la tierra.

Bezos argumentó que las "colonias" espaciales son una solución a los problemas de "largo alcance" de la humanidad, como la disponibilidad de energía y los límites a las nociones capitalistas de crecimiento ilimitado e ilimitado. Las colonias espaciales, dijo Bezos, son una forma de expandir la población humana y compensar los impactos de la agricultura y la industria en la Tierra. Esta estrategia, según Bezos, deja a la Tierra un paraíso idílico: un lugar para ir de vacaciones, un lugar para ir a la universidad, en otras palabras, un lugar para la élite.

"Tenemos que tener ambos", dijo Bezos. "Conseguimos preservar esta joya única de un planeta, que es completamente insustituible. No hay un plan B. Tenemos que salvar este planeta y no debemos renunciar al futuro de dinamismo y crecimiento de nuestros nietos. Podemos tener los dos ".

Él está equivocado

Bezos sostiene que una lógica capitalista de crecimiento interminable es la manera de salvar a la Tierra de la pobreza, la falta de vivienda y la catástrofe ambiental. (Bezos no dice "cambio climático" o "calentamiento global" sino "contaminación".) Sin embargo, el capitalismo es un sistema económico que está estrechamente vinculado con la historia colonial, esclavizando a las personas y explotando a los trabajadores, y extrayendo y despojando tanto de la La tierra como sea posible para alimentar el crecimiento. El capitalismo no es la solución a los problemas que Bezos describe. Es la raíz del problema.

Lisa Lowe, profesora de estudios estadounidenses en las Universidades de Yale que ha escrito extensamente sobre historia colonial y capitalista, explica en su libro Las intimidades de los cuatro continentes que las ideas clásicas de libertad, pro-capitalismo de libertad, mano de obra con salarios justos, y " el libre comercio "siempre ha dependido de ciertas personas que no tienen acceso a esos privilegios: personas nativas o indígenas de América, África y Asia.

El cambio del mercantilismo al capitalismo en el siglo XIX estuvo acompañado por el crecimiento económico en las naciones occidentales colonizadoras, pero no en las poblaciones esclavizadas o colonizadas. Los privilegios del capitalismo han estado condicionados desde el principio.

"Es la pronunciada asimetría de las divisiones coloniales de la humanidad que es la característica distintiva de los modos liberales de distinción que privilegia a los sujetos y sociedades particulares como racionales, civilizados y humanos", escribe Lowe, "y trata a los demás como trabajadores, reemplazables, o contextos desechables que constituyen esa humanidad ".

La explotación de estas personas estuvo directamente acompañada por la explotación de la Tierra. En su libro This Changes Everything, Naomi Klein se refirió a esta lógica como "extractivismo": esta mentalidad, que informa y alimenta al capitalismo, sostiene que los humanos son los gobernantes de la Tierra y, por lo tanto, los humanos tienen derecho a tomar todo lo que quieran. de eso.

"Es lo opuesto a la administración, que implica tomar pero también cuidar que la regeneración y la vida futura continúen", escribe Klein. "También es la reducción de los seres humanos, ya sea en trabajo para ser extraídos brutalmente, empujados más allá de los límites o, alternativamente, en carga social, problemas para ser bloqueados en las fronteras y encerrados en prisiones o reservaciones".

Klein explica que el extractivismo también se basa en "zonas de sacrificio", lugares que los líderes capitalistas consideran pérdidas aceptables. Son lugares que están "drenados, envenenados o destruidos" por el bien de las ganancias corporativas o de los accionistas.

Estas "zonas de sacrificio" son el mismo lugar desde donde los colonizadores esclavizaron, explotaron y subyugaron a las poblaciones indígenas e indígenas. También son los mismos lugares que son los más vulnerables al cambio climático. Piensa en Mozambique, que ha sido devastada por una ola sin precedentes de ciclones tropicales consecutivos. Piense en Yakarta, la capital de Indonesia, que simultáneamente se está hundiendo e inundando, y desplazando a los residentes de un antiguo centro cultural. Piense en Myanmar, un país plagado por la guerra civil y el genocidio, que acaba de experimentar una rebelión que mató a 54 personas.

Ninguno de estos eventos son "desastres naturales" o coincidencias. Son desastres impulsados ​​por el sistema terrestre que golpean áreas que la llamada mano invisible del mercado ha considerado dignas de sacrificio y destrucción. Esto es cambio climático y colonialismo a la vez.

Mientras tanto, Bezos argumenta que vamos a tener billones de personas viviendo en cilindros giratorios en el espacio, con trenes, granjas y zonas recreativas de cero G. No habla de los recursos que se extraerán en el camino, ni de las personas de clase trabajadora cuyo trabajo es necesario para crear este lujo. En cambio, reitera un clásico tropo de ciencia ficción de aventura y opulencia de gravedad cero.