Un rapero colombiano confiesa en una canción haber asesinado a la pareja de su exmujer

Yersey Tami cuenta en su tema musical cómo asesinó de un balazo a un comerciante de Bucaramanga Credito: Agencias

Una canción será utilizada como prueba en la investigación del asesinato de Iván Camilo Castellanos Rangel, un comerciante de zapatos de 22 años que el pasado 4 de junio murió disparado en su tienda en un centro comercial de Bucaramanga (Colombia). El principal sospechoso es el rapero Yersey Fernando Tami, autor de la pieza musical que confiesa el crimen y que fue divulgada en YouTube por el propio músico.



El móvil del asesinato, tal y como se narra en el tema 'Cosas del Corazón', sería sentimental, ya que el rapero no aceptaba que su excompañera, con la que tiene dos hijos (un niño de 11 meses y una niña de siete años), actualmente mantuviera una relación con Castellanos Rangel. Aparentemente la situación se le hizo insoportable cuando, según la letra, supo que la víctima presentaba a los niños como si fueran suyos.





En la canción, cuyo video consiste en múltiples fotografías del rapero con su expareja y los niños, describe cómo "cegado por rabia" se fue a por el actual compañero de la chica, y deja claros los motivos pasionales del crimen: "Asesiné por amor, por recuperar lo que es mío, mi familia". Además, reitera que ambos niños son suyos: "Que todos los que vean este video se enteren de la verdad, que mi niño y mi niña son míos y no de ningún otro becerro".



"El homicida ya está identificado"

Según ha informado al diario local Vanguardia una fuente cercana a la investigación, la canción del rapero se presentará en calidad de prueba en el caso incoado en su contra, en el que además del asesinato se le acusa de herir de bala a un trabajador del centro comercial que intentó arrebatarle el arma. "Es un elemento material de prueba porque está confesando cómo hizo las cosas, incluso entrega detalles de cuando hirió a la persona", ha indicado la fuente.



Entre otras pruebas en contra del homicida están también las grabaciones de las cámaras de seguridad del centro comercial, así como relatos de múltiples testigos.





En relación con el caso, el brigadier general Manuel Vásquez, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, informó que "el homicida ya está identificado", aunque por reserva de la investigación no reveló su nombre. No obstante, confirmó que "estos hechos se dan en aparente contexto pasional".



El homicida "es una persona que había convivido con la hoy compañera de la víctima y con quien tendría dos hijos", detalló.



A pesar de que en su canción el rapero dice que se entregará a la Policía y pasará un tiempo recluso, hasta el momento se encuentra prófugo de la justicia.