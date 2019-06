TSJ ordena al portal La Patilla cancelar Bs. 30 mil millones de Bs al presidente de la ANC Diosdado Cabello por "daño moral"

La Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) emitió una sentencia este martes que ordena al portal web de noticias La Patilla, a cancelar 30 mil millones de bolívares al presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, producto de "daño moral" en su contra.

La sentencia, con ponencia del magistrado Yván Darío Bastardo Flores, señala que la demanda contra Inversiones Watermelon, C.A., se mantiene por daño moral, teniendo que resarcir 30 mil millones de bolívares al también primer vicepresidente del PSUV.

El monto deberá ser cancelado en lapso de "ejecución voluntaria" que al efecto fije el juez de primera instancia. El documento advierte que de no cumplirse con el pago, "será objeto de indexación judicial conforme a lo señalado" en el fallo.

El pasado 25 de septiembre de 2018 el juzgado Superior Octavo en los Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas había dictado un fallo, igualmente a favor de Cabello, donde La Patilla debía indemnizar con dos mil millones de bolívares al socialista "producto de daño moral causado".

Ravell a Cabello: Tu terrorismo judicial no me amilana y no exonera tus crímenes

Esta sería la segunda oportunidad en que Alberto Ravell debe cancelar dinero a Cabello por lo que él asegura son "daños morales" contra su persona, por lo que el director de La Patilla y del Centro de Comunicación Nacional creado por Juan Guaidó, respondió a Cabello a través de su cuenta en Twitter.

"Diosdado, tu terrorismo judicial no me amilana y no exonera tus crímenes", puntualizó por la referida red social.

"Me estoy acordando de Ravell aquí… 2 mil millones de bolívares. Esa plata es para hacer escuelas, para los niños, para los abuelos. Si no la paga, yo no quiero patilla, pero tendré que echarle pierna, Ravell", amenazó Cabello en septiembre de 2018 durante la emisión de su programa Con El Mazo Dando.

Más atrás, en abril de 2015, cuando Cabello era presidente de la Asamblea Nacional, introdujo una demanda contra El Nacional, y Tal Cual, además de La Patilla, por supuesta "difamación" en su contra.