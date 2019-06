(VIDEO) Cantante mexicana Lila Downs protesta contra la política de inmigración de Trump y rinde homenaje a Manu Chao

"Si no peleamos por los niños, ¿qué será de nosotros? ", esa es la pregunta que plantea la aclamada cantante mexicana Lila Downs en su nuevo cover del clásico de Manu Chao "Clandestino". En el video de la canción, Lila Downs muestra imágenes de centros de detención en Estados Unidos que albergan inmigrantes que han cruzado la frontera. La canción es uno de los varios elementos extraordinarios del nuevo álbum de Downs, su noveno, titulado "Al Chile", que grabó en la Ciudad de México, Brooklyn, Oaxaca (donde nació) e incluso en una granja en Juchitán. Lila Downs, una cantante y compositora mexicana que ha recibido 6 premios Grammy, estuvo en los estudios de Democracy Now! para tocar y hablar sobre su nuevo álbum.

AMY GOODMAN: Soy Amy Goodman, presentadora de Democracy Now! Nos acompaña en nuestros estudios la cantante Lila Downs, ganadora de seis premios Grammy. Comencemos con una de las canciones de su nuevo álbum, su nuevo C.D., titulado "Al Chile". Pero la canción no es nueva, es "Clandestino", de Manu Chao. Hable del significado de esta canción, especialmente en el momento actual.

LILA DOWNS: Es una canción muy importante porque pienso que debemos recordar que siempre hemos sido, en la historia, migrantes. Vinimos a poblar este continente hace diez mil años y ahora nos seguimos moviendo a través del continente por necesidades diferentes. Así que esta gran canción de Manu Chao nos recuerda, en especial, a los niños que ahora se encuentran en los centros de detención.

AMY GOODMAN: "Clandestino" significa ilegal en inglés. Al presidente Trump le encanta usar esa palabra, ilegal o invasores o invasión.

LILA DOWNS: Es una palabra muy difícil y denigrante. Creo que no humaniza al ser humano, al contrario, [es] como si fueran de otra especie, como si no fueran humanos.

AMY GOODMAN: Como madre, ¿qué siente al cantar esta canción?

LILA DOWNS: Es muy difícil, precisamente porque soy madre. Ha sido muy difícil ver esta actitud hacia los niños inmigrantes.

AMY GOODMAN: Escuchemos "Clandestino".

LILA DOWNS: [cantando] Sola voy con mi pena

Sola va mi condena

Correr es mi destino

Para burlar la ley

Perdida en el corazón

De la grande Babylon

Me dicen clandestino

Por no llevar papel

Pa’ una ciudad del norte

Yo me fui a trabajar

Mi vida la dejé

Entre Tijuana y Bagdad

Soy una raya en el mar

Fantasma en la ciudad

Mi vida va prohibida

Dice la autoridad

¿Que será de nosotros?

Si no pensamos los niños

Sola voy con mi pena

Sola va mi condena

Correr es mi destino

Para burlar la ley

Perdida en el corazón

De la grande Babylon

Me dicen clandestina

Yᴏ sᴏy la qᴜiebra ley

Venezolano ¡Clandestinᴏ!

Colombiano ¡Clandestinᴏ!

Sonorense ¡Clandestinᴏ!

Borderiza ¡Ileɡal!

Sola voy con mi pena

Sola va mi condena

Correr es mi destino

Para burlar la ley

Perdida en el corazón

De la grande Babylon

Me dicen clandestino

Yo soy la quiebra ley

Peruano ¡Clandestino!

Hondureño ¡Clandestino!

Mexicana ¡Clandestina!

Marihuana ¡Ilegal!

Chiapaneca ¡Clandestina!

Guerrerense ¡Clandestino!

Nicaragüense ¡Clandestino!

Salvadoreño ¡Ilegal!

Boliviano ¡Clandestino!

Oaxaqueña ¡Clandestina!

Ecuatoriano ¡Clandestino!

Tapatía ¡Ilegal!

United States of America

Detention Centers

Remember the children

Clandestino

AMY GOODMAN: Escuchábamos "Clandestino", de Manu Chao, publicada por primera vez en 1998, e incluida en el nuevo álbum de Lila Downs, lanzado el fin de semana del Cinco de Mayo. Hablemos de "Dear Someone", canción que interpreta en el álbum junto a Norah Jones.

LILA DOWNS: Sí, fue un regalo, verdaderamente, conocer a Norah Jones. Gracias a Camilo Lara vinimos a Brooklyn a conocerla, a escucharla tocar su piano y a cantar en español. Creo que es la primera vez que ella lo hace.

AMY GOODMAN: ¿Por qué eligió incluir "Dear Someone" en este albúm?

LILA DOWNS: Es una canción que escogió Norah, una canción de Gillian Welch, quien hizo una gira con Norah hace un tiempo. También me parece que habla de la migración, pero ella no lo dice.

AMY GOODMAN: Escuchemos "Dear Someone", interpretada por Lila Downs aquí en nuestros estudios de Democracy Now!

LILA DOWNS: [cantando] I want to go all over the world

And start living free

I know that there’s somebody who

Is waiting for me

I’ll build a boat, steady and true

As soon as it’s done

I’m going to sail along in a dream

Of my dear someone

One little star, smiling tonight

Knows where you are

Stay, little star, steady and bright

To guide me afar

Rush, little wind, over the deep

For now I’ve begun

Hurry and take me straight into the arms

Of my dear someone

Hurry and take me into the arms

Of my dear someone

Hurry and take me into the arms

Of my dear someone

AMY GOODMAN: Escuchábamos "Dear Someone". Interpretada en el álbum junto a Norah Jones, pero esa era Lila Downs, cantando con su banda aquí en los estudios de Democracy Now! en Nueva York. Hablando de lugares, este álbum ha sido producido en Brooklyn, en Oaxaca. Hable sobre los lugares en los que ha cantado.

LILA DOWNS: Este disco lleva muchas culturas y también formas de vida muy diferentes, en parte el movimiento sonidero de la Ciudad de México y de Latinoamérica, y el Instituto Mexicano del Sonido que es un grupo que hace Camilo Lara. Pudimos juntar a unos grupos de Juchitán, de Oaxaca y también venir a Nueva York. Entonces es un disco en donde se combinan personas de los pueblos y también de la ciudad.

AMY GOODMAN: Usted pasó muchos años en Estados Unidos, pero tiene una impresión diferente de este país ahora que vive en Oaxaca, especialmente cuando mira al norte y ve al presidente Trump diciendo que está construyendo este muro [fronterizo], un muro al que parece que todo el espectro político de Estados Unidos, republicanos y demócratas, ha dicho que no.

LILA DOWNS: Claro, yo creo que tenemos que participar en la frontera. Debemos de ir en grupos grandes a pintar pinturas, a cantar canciones y a mostrar el gran amor y respeto que nos tenemos en la frontera. Conozco a mucha gente de la frontera y me considero fronteriza. Creo que hay mucha familia, hay mucho cariño. Así que debe haber más amor ahí y, de esa manera, podemos romper esas barreras.

AMY GOODMAN: Lila, háblenos de la última canción que ha interpretado hace un momento en nuestros estudios, "Cariñito".

LILA DOWNS: "Cariñito" es una cumbia peruana, una cumbia muy querida en Latinoamérica de los [años] setenta y esta interpretación es para recordar que en la vida hay que ponerle un poco de corazón a las cosas. Así, la vida y los proyectos vuelan.

AMY GOODMAN: "Cariñito", por Lila Downs.

LILA DOWNS: [cantando] Lloro por quererte

Por amarte y por desearte

Lloro por quererte

Por amarte y por desearte

Ay cariño

Ay mi vida

Nunca, pero nunca

Me abandones, cariñito

Nunca, pero nunca

Me abandones, cariñito

Un saludo a todo Latinoamérica

Lloro por quererte

Por amarte y por desearte

Lloro por quererte

Por amarte y por desearte

Ay cariño

Ay mi vida

Nunca, pero nunca

Me abandones, cariñito

Nunca, pero nunca

Me abandones, cariñito

¡En Latinoamérica! ¡En Nueva York!

Cariñito

AMY GOODMAN: Escuchábamos "Cariñito", interpretada por Lila Downs en los estudios de Democracy Now!, canción que hace parte de su nuevo álbum, "Al Chile". ¿Por qué "Al Chile"?

LILA DOWNS: Este disco se llama "Al Chile" porque quise componerle una canción al chile, pero también porque en mexicano cuando queremos que nos hablen franco, que nos hablen directo, decimos: "dímelo al chile".

AMY GOODMAN: Y finamente, háblenos del papel de la música en la resistencia y el activismo.

LILA DOWNS: Creo que es importante para mí seguir buscando nuestra historia porque la historia hace que entiendas por qué nos pasa lo que nos pasa. Nunca me cansaré de componer canciones sobre las mujeres que cocinan, sobre el chile o sobre las mujeres que migran a la frontera, porque son personas que me inspiran y me dan fuerza.

AMY GOODMAN: Dije que esa era mi última pregunta pero tengo una más. La última vez que estuvo en Democracy Now! cantó "El Demagogo". Quiero que escuchemos la canción y que nos diga cuál es su opinión al respecto en el momento actual.

AMY GOODMAN: Lila Downs, cantando "El Demagogo".

LILA DOWNS: [cantando] At the edge of the world

Where the factories are

There’s a burning of hatred

That’s crossing the lines

There’s a blue-eyed devil man,

Thinks he’s king of the world

He’s a bully, a salesman

Selling fear and hate

Who do you think you are?

He plays us with his hate

Turns man against man

But it’s really not a game

And I pray to the ancestors’ love

Do not be fooled by this man’s foolish talk

The serpent woke again

In different times and places

There’s a burning cross

Leading the mob

People in chains

He’s a quack circus act creeping from the past

He’s the symbol of the monster we no longer want to be (what we used to be…)

The earth trembles with these names

Mussolini, Adolph Hitler, Pinochet

No respect for woman, no respect for race

No respect for anything that lives, the human race

But he cannot buy our soul

NO A ESE MURO

Voy cortando el odio

Voy sembrando amor

NO A ESE MURO

De la explotación

Pero es mi casa

La luz de la mañana

El lugar de mis ancestros

Las flores del desierto

Gonna show that my love

Is much stronger than hate

I’m gonna call on the four winds

I’m gonna change my fate

Gonna rise up singing

Gonna stand for this place

It’s a long time, mi gente

And there’s no turning back

There’s no turning back

There’s no turning back

AMY GOODMAN: Lila Downs, cantando "El Demagogo" en nuestros estudios hace unos años, cuando Trump acababa de ser electo presidente. ¿Cómo respondió la gente a esta canción?

LILA DOWNS: Es una canción que creo que en Latinoamérica la vieron muy agresiva y directa pero creo que necesitaba expresar mi descontento. La verdad [es que] me sentía muy triste de ser norteamericana en ese momento y creo que no me arrepiento de haber sido crítica hacia alguien que es una persona muy racista, quizás de verdad no lo es, pero hace un buen teatro de que sí es racista.

AMY GOODMAN: La gran cantante y compositora, ganadora de seis premios Grammys, Lila Downs. Su nuevo álbum se titula "Al Chile". Esto es Democracy Now!, soy Amy Goodman, muchas gracias por acompañarnos.

Transcripción: Ileán Pérez. Producción: Clara Ibarra, Igor Moreno Unanua, Ileán Pérez, Iván Hincapié.