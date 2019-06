Rafael Ríos: Derecho a la pensión no está condicionado por el Carnet de la Patria

Rafael Ríos, viceministro de Previsión Social del Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo.

31 mayo 2019 - El viceministro de Previsión Social del Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo, Rafael Ríos, indicó que el derecho a la pensión no está condicionado por el Carnet de la Patria, sino que se otorga como un beneficio establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela a los adultos que hayan o no cumplido con el número de cotizaciones correspondientes.



«El derecho a la pensión no está condicionada por el Carnet de la Patria, está el adulto que tiene derecho porque cumplió las cotizaciones y está el que no las tiene el cual recibe el beneficio por el Sistema Patria, e incluso se incluyen directamente desde Seguro Social», dijo el Viceministro en una entrevista en un programa de televisión de un canal privado.



Ríos detalló que en el país hay actualmente 4 millones 500 mil pensionados y se ha declarado a Venezuela como territorio con 100% de cobertura de pensionados.



Agregó que un 92% de la población adulta está inscrita en el Carnet de la Patria, que ha servido como un instrumento para la protección del pueblo ante el asedio imperial del gobierno de Estados Unidos (EE.UU).



«Frente a una situación de guerra, de bloqueo, nos crea una camisa de fuerza, pero estamos conscientes que tenemos que mejorar las condiciones, por eso se subsidia a los pensionados a través del Sistema de Protección Social con otras bonificaciones que lo van ayudando,», puntualizó.



Resaltó que «se están activando acciones para ir directamente donde hay mayores necesidades, estamos recibiendo apoyo de Gobiernos aliados que nos surten de insumos médicos para ir solventando y superando el bloqueo y persecución de carácter financiero».

