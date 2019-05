TSJ declaró inadmisible recurso interpuesto por General de la GNB en caso de magnicidio frustrado

27 mayo 2019 - La Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró inadmisible la solicitud de avocamiento interpuesta por los defensores judiciales del ciudadano Alejandro Pérez Gámez, imputado por su presunta responsabilidad penal en los siguientes delitos: homicidio intencional calificado en grado de frustración en la persona del Presidente de la República; homicidio intencional calificado ejecutado con alevosía y por motivos fútiles en grado de frustración contra varios miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana; traición a la patria; lanzamiento de artefacto explosivo en reuniones públicas; daños violentos a la propiedad; terrorismo y asociación para delinquir.



Los referidos delitos están previstos y sancionados, en su orden, en los artículos 405, en relación con el 406, numeral 3, literal “b” y con el 80, todos del Código Penal; 405, en relación con el 407, numeral 2 y con el 80 del mismo Código; 128 ibídem; 296, en conexión con el 297 ibídem; 473 y 474 ibídem y en los artículos 52, 53 y 37, todos de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.



Entre otros aspectos, indica la decisión N° 063-2019 de la Sala de Casación Penal, con ponencia de su vicepresidenta, magistrada Elsa Janeth Gómez Moreno, que la petición de avocamiento no puede ser entendida como un mecanismo ordinario de revisión de procesos o sentencias, pues debido a su prudencia y excepcionalidad, no constituye un remedio procesal ante cualquier acto o decisión que fuere adversa a las partes, mucho menos, si tales situaciones pueden ser impugnadas a través del trámite de incidencia o con los recursos ordinarios, siendo que en la presente causa, el solicitante en el caso objeto de estudio, ejerció el recurso de apelación, sin dejar constancia sobre el agotamiento del mismo, por cuanto de la documentación que aportó no se observó ninguna resulta al respecto, lo cual es un requisito indispensable para la admisión del avocamiento.



El G/D Alejandro Pérez Gámez, para el momento del atentado con drones ocurrido el año 2018 durante el acto con motivo de la Conmemoración del Octogésimo Primer (81) Aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), efectuado en las inmediaciones de la avenida Bolívar de Caracas, se desempeñaba como director de los Servicios para el Mantenimiento del Orden Interno de la GNB.

