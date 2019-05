(VIDEO) El Metro de Caracas es un asco en manos de César Vega denuncia Roberto Montemarani

Domingo, 26 de mayo de 2019.- Luego de una breve ausencia, reaparece en Aporrea, con renovadas energías Roberto Montemarani, regresa con sus señalamientos, denuncias y comentarios orientados a mejorar los servicios públicos y a contribuir con el mejor desempeño de diferentes actividades dentro de la vida de los que moramos en este país.



Estuvo de vacaciones personales y otras vacaciones obligadas debido al bloqueo que sufrió Aporrea: estamos averiguando por qué se nos bloqueó la página, pero aparentemente ya estamos liberados.



Luego de una breve aclaratoria en su estilo muy personal, que hace directamente al presidente Maduro, dónde define su posición política: quiero adelantarte que ni soy contrarrevolucionario, no soy salta talanquera, no soy quinta columna...yo no soy de derecha de ningún lado.



Arrancó Montemarani este viernes 24 con la CANTV se refirió a la ausencia de servicio telefónico e internet que están padeciendo en la zona de Los Palos Grandes y Santa Eduvigis, al este de Caracas, en los diales 283, 284 y 285 que no tienen linea hace exactamente un año...la respuesta de la CANTV ha sido que se presentó una Falla Masiva, desde octubre de 2018.



Mencionó Montemarani, la cita que hizo Diosdado Cabello en su último programa Con el Mazo Dando, en referencia a la comparación de precios de la harina Pan en Colombia y en Venezuela: ayer presentaste un pancarta con los precios de la harina Pan, te cayeron a palos...porque Lorenzo Mendoza, el empresario que manda en Venezuela...en Colombia la tenía a 4.000 ahora la vende en 6.000, acá nos la clavó a 11.000 y ustedes no movieron ni un pelo, ya nos las clavaron a 11.000.



¿Será que también se sigue llevando los dólares que se llevó toda la vida? Porque toda la vida se llevó lo que le dió la gana, con Chávez y sin Chávez, se llevó lo que le dió la gana, Lorenzo Mendoza, te guste o no te guste.



Pasó Montemarani a comentar la reciente manifestación de los trabajadores del Metro de Caracas, en la estación Chacao, donde pidieron la renuncia de César Vega, su presidente.



Nicolás Maduro, por casualidad, ¿tu recuerdas cuantas veces Aporrea, lo viste tú o te lo informaron, la cantidad de veces que Aporrea denunció al Metro de Caracas?



En las denuncias que te hemos hecho, cantidad de veces, ya César Vega tenía que haber dejado ese cargo hace mucho tiempo, Nicolás Maduro, ha sido un desastre desde el primer día que entró al Metro, ni siquiera lo limpia.



El Metro de Caracas es un asco, en manos de César Vega.



Mientras tú no sigas tomando medidas, nosotros seguiremos navegando en esa charca de mugre.



Mencionó Roberto Montemarani la exposición de tecnología militar que se está realizando en Caracas y los avances que han alcanzado y se pregunta relacionándolo con el Metro: si los militares están haciendo desde la nanotecnología..¿acá no podemos fabricar una rolinera para las escaleras del Metro?



Cerró Montemarani su reaparición en Aporrea con dos comentarios, uno relacionado con los CLAP y la proliferación de los bachaqueros y su aparente modus operandi coordinado con la GNB y la Policía y el segundo, sobre la creación la Corporación Nacional de Telecomunicaciones.







