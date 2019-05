(VIDEO) Presidente del Metro de Caracas por favor renuncie, pidió Deigily Rodríguez

Jueves, 23 de mayo de 2019.- En la misma protesta efectuada por los jubilados y pensionados el Metro de Caracas el jueves 16, en la estación Chacao, declaró Deigily Rodríguez: estamos otra vez en la calle jubilados, activos, despedidos, todos estamos aquí de nuevo pelando, luchando, involucrando a toda la sociedad civil...para demostrar que el deterioro que tiene la empresa (Metro de Caracas)hoy en día no es responsabilidad de los trabajadores...es responsabilidad del presidente de la empresa, señor César Vega y del presidente del sindicato patronal, el señor Edison Alvarado.



Prosiguió Rodríguez con un recuento del funcionamiento del Metro:



Con una flota de 45 trenes en linea 1, sólo funcionan 24 trenes y no todos a su máxima capacidad.



En linea 2 de 44 trenes sólo funcionan 18.



Y linea 3 de 15 trenes sólo funcionan 8.



Señor presidente de la empresa, si usted no se siente capacitado de recuperar esta empresa, por favor renuncie.





