(AUDIO) Enrique Ochoa Antich está a favor del adelanto de las elecciones para la Asamblea Nacional

22 mayo 2019 - El dirigente de los factores de la derecha, Enrique Ochoa Antich, se pronunció a favor de la propuesta del presidente Nicolás Maduro de realizar elecciones adelantadas para la Asamblea Nacional (AN).Así lo manifestó durante una entrevista concedida a la emisora privada Unión Radio, en la que propuso que posterior a dichos comicios debería efectuarse una elecciones presidencial.“La respuesta de decir: no, porque nosotros no aceptamos ninguna opción que comience por la salida de la presidencia de la República, no ayuda. Valdría la pena contra proponer algo. Uno podría pensar que esa votación debería estar acompañada de un referéndum que le pregunte al pueblo de que si quiere anticipar las elecciones del poder Ejecutivo, podría ser una salida”, sostuvo.Así mismo planteó que debería nombrarse, por consenso, nuevas autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE).Con información de; Unionradio.net