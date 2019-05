(VIDEO) ¿Qué deberíamos hacer los venezolanos ante una invasión militar extranjera ?

¿Qué deberíamos hacer los venezolanos ante una invasión militar extranjera ?

Credito: aporrea.tvi

El sábado once de mayo estuvimos de nuevo por los alrededores de la plaza Bolívar, ubicada en el centro de Caracas y efectuamos una nueva encuesta y ante la pregunta: ¿Si se produce una invasión militar extranjera, que deberíamos hacer los venezolanos?, contamos en esta misión con la colaboración de César Henríquez y esto fue lo que la gente respondió:Jesús Oliveros: Si se produce una invasión extranjera todo el pueblo venezolano va a salir a defender nuestra patria...tenemos sangre guerrera y vamos a seguir luchando por defender nuestra integridad, nuestra patria.Armenio Morales: deberíamos combatir...no estoy de acuerdo con una invasión extranjera, yo creo que los problemas que tenemos lo debemos resolver los venezolanos aquí.José Cristancho: vamos a echarle...a esta Revolución porque la oligarquía y los apátridas de los Estados Unidos lo que quieren es quitarnos todo...porque tenemos que defendernos y ayudar a Maduro.Como ya hay mas de una invasión aquí, cubana y de Rusia, bueno, no tiene nada de raro, o es necesario que venga otra de la potencia mas grande del mundo, porque ya estamos cansados con la invasión de Cuba, yo estoy orando y clamándole al señor que los saque de aquí, porque el mal espiritual y la secta satánica que nos han traído es lo que nos tiene...expresó la señora Gloria de Soler.Por su parte el señor Hermes Torres opinó: o que debemos hacer todos los venezolanos, salir al frente, combatir y mandar a esos gringos al carajo...aquí nosotros en Venezuela podemos solucionar miles de problemas...y si tenemos que agarrar el fusil, lo agarro y ¿cuál es ?Yo voy a ser mas que honesto, leales siempre, traidor nunca, jamás. Este es mi pueblo, mi patria, mi bisabuelo, abuelo, mira ya soy abuelo y bisabuelo también, por Dios santo, setenta y dos años, dígame cual es el frente porque sino yo escojo el mío, de verdad verdad t desde lo mas profundo de mi ser, jamás traidor dijo categórico Jesús Eduardo Luna Moncada.Para Jesús Camacaro: como venezolanos tenemos que tener ese sentido patrio y rechazar toda esos ataques que le han hecho al país de verdad...no estoy de acuerdo con una invasión, sería una violación directa de los derechos humanos.Ante una invasión extranjera los venezolanos tenemos que contentarnos expresó José Arnaldo Briceño, con tal de que podamos salir de esta situación...si no tenemos ayuda de los militares...ya con marchas la gente no quiere salir por miedo, miedo a que los maten.Rafael Torres: defender la patria, mas nada...no está de acuerdo con una presencia militar extranjera en Venezuela, nunca, quiero paz.Luchar por nuestra patria y ayudar a Maduro, porque no podemos dejar que se metan esa gente de invasora dijo la señora Luz Vega...nosotros somos venezolanos y luchamos por nuestra tierra, nuestra patria, nuestra nación.Para Omar Ruaina los venezolanos no debemos apoyar una invasión extranjera.Debemos evitar una invasión militar extranjera y no estoy de acuerdo con eso, creo que no pasarían dijo Erwin Gabriel.