(VIDEO) Bloquear a Aporrea.org, un canal de comunicación de los trabajadores y del movimiento popular es inaudito.

Sábado, 18 de mayo de 2019.- Aporrea cumplió su XVII Aniversario el pasado martes 14 y lo celebró con lo que ha sido su razón de ser y le dió fundamento a sus orígenes, lo celebró en lucha.



En está ocasión fue en la Compañía Anónima Teléfonos de Venezuela mejor conocida como la CANTV , donde se entregó una carta exigiendo su desbloqueo el cual está vigente intermitentemente desde el mes de febrero.



Luego de tal evento recogimos, in situ, diversas opiniones de quienes se apersonaron en apoyo a la consigna: Desbloqueen a Aporrea Ya.

Yo lo que creo es que aquí evidentemente hay signos de que el gobierno está transgrediendo una linea que lamentablemente no debió de haber cruzado, es decir, que implican elementos que evidentemente nos sacan ya de un régimen democrático y nos van introduciendo en lo que evidentemente se asemeja muchísimo a una dictadura, si no lo es se parece bastante, señaló Ronald Muñoz...el cercenamiento de las libertades y de la voz popular no puede ser, no es una práctica de un gobierno democrático.

El bloqueo de Aporrea es un hecho antidemocrático por parte del gobierno, ya que, Aporrea es un portal que le sirve de voz a todos los trabajadores ya estén con el gobierno o no estén con el gobierno indicó por su parte Ronny Álvarez...yo creo que sería muy positivo para el gobierno (desbloquear a Aporrea) porque dejaría una muestra de amplitud y de democracia.

Padrón del Sindicato Nacional de Trabajadores de la UCV mencionó que el portal de Aporrea nació en el año 2002 y es una contradicción, para los que aún no lo hm visto, de las políticas del gobierno de Maduro, en estos momentos es una voz disidente para todos esos escribidores de Aporrea...no me explico que todas esas voces disidentes que se expresan a través de ese portal, hoy no se hacen solidarios.

Yo creo que en el bloqueo que se le hace a Aporrea el gobierno debe tomar en cuenta que se lo hace al medio informativo y de opinión mas democrático que existe en este país señaló César Henríquez...que el gobierno sepa que está bloqueando al medio mas plural que existe en Venezuela...existen dentro del gobierno gente que escribe en Aporrea, gente que logra que sus ideas se difundan a través de Aporrea y quizá de otros medios, que entonces, le pedimos a estos sectores que hagan reflexionar a los sectores mas cerrados del gobierno para que abran esta página que está al servicio de todos los venezolanos, incluso del gobierno.

Luis Palacios: yo creo que esto es una expresión de una actitud antidemocrática que va directamente contra los sectores sociales populares, democráticos que han visto en Aporrea un espacio para expresar sus necesidades, sus manifestaciones, sus intereses, por lo tanto...censurar a Aporrea es una manifestación que debe ser rechazada por toda la comunidad de comunicación...en una situación como la que se está viviendo, es fundamental mantener una crítica feroz a actitudes como la que está asumiendo.

Aporrea es un portal muy importante para las exigencias de los trabajadores, que defiende sus derechos expresó Mikol Rebolledo...a Aporrea la bloquearon por ser crítica, por decir la verdad en unos momentos tan difíciles que está cruzando Venezuela...el gobierno tiene que reflexionar en aras de la comunicación porque eso lo exige la Constitución de 1999.



Es necesario y fundamental que se entienda que los trabajadores, los campesinos, los estudiantes, el pueblo trabajador, aquel que vive de su trabajo tenga un medio, una oportunidad de expresarse en todas las situaciones conflictivas en las cuales Aporrea ha sido ejemplo de es vía para canalizar toda esa problemática social y laboral de Venezuela...es inaudito que esté bloqueada...yo creo que fundamentalmente hay que estar en contra de una idea que es el pensamiento único, hay que estar en contra de eso porque la diversidad y la dinámica y las contradicciones, la dinámica dialéctica de los procesos tiene que ser respetada en su máxima expresión, no se puede bloquear un canal de comunicación de los trabajadores y del movimiento popular, eso es inaudito.



A mi extraña que hablando de Revolución, de que el pueblo es el que manda y hablando de Socialismo se estén tomando estas decisiones a nivel del Estado...el gobierno debe reflexionar sobre el bloqueo de Aporrea, debe hacerlo por la salud del pueblo... porque cerrar un medio de comunicación no ayuda, no colabora con la situación que hay ahorita...Nicolás Maduro, nosotros te conocemos, yo te conozco...mano ayúdanos ya que estás en el alto poder... de verdad, retrátate con el pueblo, es tu pueblo mano que necesita la comunicación...ayúdanos con Aporrea, ayúdanos con todos los medios alternativos que son los medios que a la hora de que te pase algo a ti, son los que van a dar la cara por ti, hermano, los medios de la burguesía, El Nacional, a la hora de que pase una cosa no te van a ayudar.



Pensamos que hay oportunidades en la cual algunos servidores públicos no entienden bien lo que significa la responsabilidad de servicio público...cerrar una página como Aporrea, que es una página donde todos publicamos, independientemente de la tendencia política, del credo religioso o de la posición social o económica, no es gestionar a favor del pueblo, afirmó el general Francisco Visconti. El gobierno tiene la responsabilidad de apoyar a un medio como Aporrea que permite la comunicación diversa



La opinión final la expresó el señor Rogelio Chirinos: vine aquí a expresar mi solidaridad con Aporrea...lo mas importante es la movilización en la calle y estoy dispuesto a participar en todo este apoyo a Aporrea... no cree que el gobierno pueda reflexionar y cambiar de opinión con respecto a Aporrea, el gonierno ha atravesado una linea roja, una linea roja que ya está en un espacio que corresponde a las dictaduras.



Al presidente Maduro señaló Chirinos que él debió de haber cumplido con el legado de Chávez, no solamente de lanzarse a presidente sino de cumplir con el programa que dejó Chávez, el Plan de la Patria.





