(VIDEO) Presidente Maduro: Delegación venezolana regresó de Noruega con buenas nuevas en inicio del diálogo

17 mayo 2019 - “Regresó la delegación venezolana de Noruega. Se ha iniciado con buen pie para avanzar en acuerdos de paz, de concordia y pido apoyo al pueblo para avanzar en esta vía de la paz”, expresó este viernes el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros.“Hace un año decía votos sí, balas no. Hoy digo diálogo sí, paz sí. Acuerdos, armonía, entendimiento, que cese el odio de la oligarquía, de la minoría”, aseveró el Jefe de Estado en el estado Aragua, donde encabezó la Marcha de la Lealtad Militar de todas las unidades y tropas acantonadas en la entidad.“Buenas noticias acaban de llegar de Noruega”, dijo al darle la bienvenida al ministro Jorge Rodríguez y al gobernador de Miranda, Héctor Rodríguez, a su regreso de ese país donde establecieron el inicio de las conversaciones con dirigentes de la oposición venezolana.“Llegaron hoy, en la mañana. Tengo que informar al país, con mi palabra y responsabilidad, que el ministro y el gobernador legítimo de Miranda fueron a Noruega a encabezar la delegación de Venezuela, el inicio de la exploración de conversaciones y diálogos con la oposición venezolana, para construir una agenda de paz para el país”, detalló.El Primer Mandatario Nacional aprovechó para agradecer al gobierno y Cancillería noruegos por las gestiones realizadas y su apoyo para este nuevo esfuerzo de paz que promueve la Presidencia de la República.“Creo en el diálogo y creo en la paz. Hemos reiniciado el camino y son buenas noticias”, adelantó optimista, aunque reveló que no podía decir más ante el compromiso asumido con la delegación opositora de no revelar detalles de lo hablado.“Nosotros respetamos las reglas de juego. En la oposición se ha desatado una locura entre ellos, de odios intestinos. ¡Allá ellos con sus impulsos y su odio. Acá nosotros, la Patria, los que queremos la paz!”, concluyó.