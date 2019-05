Venezuela graduó a 29 colombianos como médicos integrales comunitarios

Caracas, mayo 10 - “Venezuela no manda soldados ni amenaza ni promueve golpes de Estado en Colombia; Venezuela promueve el estudio universitario y hoy estamos graduando a 29 ciudadanos de Colombia como médicos y médicas. ¡Que lo sepa el pueblo de Colombia: queremos paz, hermandad y cooperación!”.



De esta manera, el Presidente Nicolás Maduro Moros graduó este jueves en la Universidad de las Ciencias de la Salud Hugo Chávez Frías a más de dos mil nuevas médicas y médicos integrales, de los cuales casi 30 son estudiantes colombianos que recibieron sus títulos tras cursar su carrera universitaria de forma totalmente gratuita.



“Feliz de estar en este acto porque veo que el esfuerzo, la batalla que damos por la dignidad, que damos por la Patria y la Revolución Bolivariana tiene razón de ser”, dijo emocionado durante sus palabras de aliento a los nuevos profesionales.



Informó que en esta 8va. Cohorte se gradúan, además de los 29 nuevos profesionales colombianos, 6 brasileños, 2 haitianos, 1 cubano, 4 peruanos y un nicaragüense. El resto son estudiantes venezolanos que se suman al Sistema Nacional de Salud Pública.



“Cuando los veo graduándose como médicos de la República, listos para servir al pueblo, me digo: Vale la pena tanto sacrificio, tanta lucha y jamás me voy a rendir en esta batalla que tiene como centro la Patria feliz, la de todos, la Patria Bonita”.



Ratificó Maduro que este logro colectivo en Venezuela aporta orgullo tanto al Gobierno Bolivariano como a los nuevos profesionales de todo el mundo, que pueden disfrutar de una carrera de medicina gratuita y de calidad.

