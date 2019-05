(VIDEO) PSUV propone destitución de funcionarios que desde sus cargos no atiendan al pueblo

"Se va a exigir la destitución de cualquier funcionario que desprecie al pueblo desde sus cargos, que no esté atendiendo al pueblo desde esos cargos”.

5 mayo 2019 - Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), informó que la organización política propondrá ante el Ejecutivo Nacional la destitución de cualquier funcionario que desde su respectivo cargo no atienda ni resuelva los problemas del pueblo.“El PSUV, lo hemos conversado con el presidente Maduro y está absolutamente de acuerdo, va a exigir la destitución de cualquier funcionario que desprecie al pueblo desde sus cargos, que no esté atendiendo al pueblo desde esos cargos”.Así lo manifestó durante la Plenaria del Congreso Bolivariano de los Pueblos, celebrada este domingo como parte de la Jornada Nacional de Diálogo, Acción y Propuestas para la rectificación y renovación de la gestión del Gobierno Bolivariano.“Hay funcionarios que se creen muy poderosos porque son capaces de retrasar a un ciudadano que viene desde el interior a hacer un simple trámite”, dijo como ejemplo.Reclamó que hayan funcionarios que trabajen en la administración pública y solo confíe en el pueblo para que vote por él, pero está obligado a confiar en ese mismo pueblo para resolverle sus problemas.“Ahorita no hay elecciones de nada y nadie puede estar aspirando a nada”, recordó, agregando que las próximas serán las parlamentarias en 2020, tal como establece la Constitución.“Hoy el Presidente nos pide ese apoyo y vamos ayudarlo, cada quien”, instó. “Nos ha pedido ayuda contra la burocracia y corrupción”, agregando que es una necesidad colectiva.Cabello comparó la similitud de la consciencia autocrítica del comandante Chávez y del presidente Maduro. “El más crítico con su gobierno es el presidente Nicolás Maduro”.“Solo quiere tener a funcionarios que verdaderamente estén dispuestos a servir, a trabajar por el pueblo”, confirmó.“Aprovechemos este gran momento y hagamos las propuestas y pongámoslas en la mesa”, exhortó, informando que este lunes se realizará una gran plenaria para su entrega al Mandatario Nacional.Video fuente: Luigino Bracci Roa