Femicidio:Aparece cadaver de la mujer chilena desaparecida en Colombia cuyo novio es sospechoso de su asesinato

2 de mayo de 2019.- El misterio por la desaparición de una mujer chilena en Colombia dio un nuevo giro esta semana. Medicina Legal de Colombia dijo que el cuerpo incinerado que fue hallado el fin de semana en zona rural de Santander, en el nororiente de Colombia, corresponde a Ilse Amory Ojeda, que estaba desaparecida desde el pasado 30 de marzo.

Su novio, Juan Guillermo Valderrama es el principal sospechoso, según las autoridades, por lo que fue enviado a prisión.

La directora de Medicina Legal Colombia, Claudia García Fino, dijo que tras hacer una prueba de ADN entre "partes de las estructuras óseas recuperadas y un hijo de la señora Ilse Amory Ojeda", se estableció que en efecto el cuerpo calcinado que encontraron las autoridades el fin de semana corresponde a la chilena desaparecida en Colombia, que en el momento de su desaparición tenía 51 años.

Hasta este momento los investigadores continúan examinando las causas y manera de cómo murió la ciudadana chilena que llegó a Colombia el 5 de marzo junto con su novio, Juan Guillermo Valderrama, que es 23 años menor que ella.

La Fiscalía informó este miércoles que Valderrama fue enviado a prisión por ser el presunto responsable de la desaparición y muerte de ciudadana chilena Ilse Amory Ojeda, y deberá responder por los delitos de feminicidio, desaparición forzosa agravados y ocultamiento de material probatorio.

Alejandra Margarita Ojeda, hermana de Ilse Amory, les dijo a periodistas en Colombia que esperaba que le aplicaran "todos los agravantes" a los delitos de los que se le acusa "porque fue una persona muy inteligente, muy calculadora" que acabó con la vida de su hermana.

Un triángulo amoroso y un seguro de vida por 30.000 dólares

Las autoridades de Colombia revelaron detalles de la investigación de la desaparición de Ojeda. Según el director de la Policía y el fiscal general de Colombia, Ojeda había comprado un seguro de vida cuyo beneficiario era Juan Guillermo Valderrama Amézquita, por unos 30.000 dólares.

Los restos incinerados de Ojeda fueron hallados en una vereda del departamento de Santander, en el nororiente de Colombia. La Policía dijo que recibió información de un hombre que fue contactado por Valderrama, quien le pidió que le ayudara a prenderle fuego a una vaca en el municipio de Rio Negro.

En el lugar donde encontraron el cuerpo de Ojeda, también encontraron un zapato con las características que corresponden a la información que dio la familia; también hallaron un anillo y una platina que de acuerdo a su propia familia, corresponde a una que le había sido puesta a Ojeda para restablecer su propia movilidad, dijo el director de la Policía de Colombia, el general Óscar Atehortúa en una conferencia de prensa esta semana.

Valderrama dijo en un principio, en declaraciones a varios medios de comunicación, que tras una pelea por una infidelidad, la chilena se había ido y que la última vez que tuvo noticias de ella fue el 30 de marzo, cuando le entró una llamada telefónica de otra mujer a Valderrama y ella se enojó.

"Se fue por motivos de triángulos amorosos", le dijo el hombre a periodistas el 25 de abril. Yo puse mi celular en la mesa, y me entró una llamada por la cual ya habíamos discutido, entonces ella se levantó y muy enojada, muy despechada, le vi una cara de rabia muy molesta y yo intenté detenerla y me manoteó y me dijo no que déjeme en paz". Esa fue la última vez que Valderrama dice que la vio.

Durante su desaparición, las autoridades hallaron en las investigaciones el celular de Ojeda y otros documentos como su tarjeta de crédito, en un vehículo que había comprado la mujer chilena a su llegada a Colombia, dijo el director de la Policía.

Valderrama y Ojeda se conocieron en Santiago de Chile en 2017, cuando trabajaban en un casino de suboficiales de los Carabineros, dijo el director de la Policía de Colombia. Según Atehortúa, desde 2018 la mujer le hacía envíos de dinero desde Chile a Colombia por unos 400 dólares, aproximadamente. Y en octubre de 2018, el hombre viajó a Chile para convencer a la ciudadana chilena de que se retirara y que fuera a vivir a Colombia con el dinero de su pensión, dijeron las autoridades.

Cuando los periodistas le preguntaron a Valderrama Amézquita sobre su relación con la mujer, 23 años mayor que él, el hombre dijo "una mujer joven hoy en día es bastante difícil de conservar. En cambio una mujer mayor siempre va estar para uno".

Y cuando le preguntaron si estaba enamorado de ella, Valderrama agregó: "Ella siempre fue una mujer que me atendió muy bien, que me trató muy bien, una maravilla. Y pues uno compensa eso". Según el hombre, la familia de su Ojeda nunca estuvo de acuerdo con la relación que tenían ellos dos.