(FOTOS+VIDEO) Así fue la gran marcha chavista en Venezuela por el Día del Trabajador este 1 de mayo

1 Mayo 2019 - La reivindicación del trabajo campesino, de las amas de casa, de los abuelos jubilados, de las mujeres, de las personas con discapacidad que se ha llevado a cabo durante el proceso revolucionario en Venezuela en los últimos años no se puede pasar por alto. Esos logros, que alguna vez parecieron imposibles, hoy fueron celebrados en Venezuela por miles de sus habitantes, que marcharon hasta el Palacio de Miraflores.

Consignas escritas en los carros y pancartas, caras pintadas, banderas de Venezuela, música y cantos alusivos al Día del Trabajador fueron elementos presentes a lo largo y ancho de la gran marcha del 1º de mayo que se llevó a cabo este miércoles no solo en Caracas, sino en el resto de Venezuela.

En la capital, la marcha partió de la autopista de El Valle, a la altura del Distribuidor Longaray, para llegar al centro de la ciudad, específicamente al Palacio de Miraflores. El recorrido se ramificó por diversas arterias viales y sectores del centro, entre ellos la plaza Diego Ibarra, en las adyacencias de Capitolio.

Carmen Mendoza, habitante de la parroquia El Valle, aseguró que caminaría una y mil veces para celebrar la lucha de las y los trabajadores, «mucho más, porque desde la llegada del comandante Chávez hemos sido valorados y tratados como personas. Antes, los pobres no tenían derecho a nada».

Anuel González, habitante de la parroquia Sucre y que llegó hasta El Valle en bicicleta expresó que «nuestro proyecto no es otro que el de la construcción de la Patria Socialista» y agregó que «el pueblo venezolano se ha volcado a la calle para que el presidente Maduro sepa que tiene con quién contar».

Igualmente, Luis Chávez, del estado Guárico, manifestó: «Vamos rumbo a Miraflores en respaldo a nuestro Presidente y más hoy, luego de lo que intentaron hacer ayer. Pretendieron acabar con los logros de un gobierno y con su pueblo, pero no volverán», recalcó el ciudadano en alusión al intento de golpe de Estado promovido este martes por factores de la extrema derecha.

Giovanna Váquez, habitante de la parroquia El Junquito, significó que la revolución no se va a quedar sola, «aquí el que está, está por convicción y por amor. Sabemos quiénes son los culpables de lo que estamos viviendo», en referencia a la asfixia económica que contra el pueblo han aplicado sectores de la oposición apoyados por el imperio estadounidense.

Por otra parte, muy cerca de Miraflores, Víctor Flores, trabajador del sector educativo, significó que los trabajadores marcharon este miércoles «para demostrarle al mundo que el pueblo obrero es el que manda y así seguirá siendo, a pesar de los intentos desestabilizadores desde Estados Unidos».

Representantes de diferentes gremios macharon para reiterar su apoyo a la Revolución y para reafirmar su vocación en defensa de la Constitución y la democracia, luego del intento de golpe Estado de este martes.

Presidente Maduro: "1ro de Mayo día de la clase trabajadora de Venezuela que derrotó el golpe de Estado

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, calificó la marcha del 1ro de Mayo como la actitud heroica de las trabajadoras y trabajadores de la Patria en defender la Revolución y la Constitución Bolivariana.

"Defender la Revolución al costo que sea necesario, defenderla en las calles siempre, como se ha defendido a lo largo de 20 años de Revolución. Es lo que el imperialismo norteamericano no entiende, ni entenderá jamas. No la ha entendido desde el 2002 cuando se fueron a la plaza Altamira", expresó desde la tarima ubicada frente al Palacio de Miraflores en Caracas.

El jefe de Estado sostuvo que no han podido los traidores ni los países imperialistas quebrar la voluntad del pueblo venezolano que está decidido a vivir en Paz. "No pudieron contra nuestro amado Comandante Hugo Chávez, cuando afirmaba: No soy yo, soy un pueblo, eres tu mujer del barrio, hombre trabajador, eres tu joven estudiante", resaltó.

Destacó que el día de ayer durante la intentona golpista liderada por el diputado en desacato Juan Guaidó, y el prófugo de la justicia Leopoldo López, se impuso "la lealtad a la traición, se impuso la conciencia al golpismo criminal. Se quedaron solos los golpistas. ellos creían que les iban a llegar 100 mil 200 mil personas y al final no les llego nadie", fustigó.

Fustigó la actitud cobarde de los políticos que con traición y golpes de Estado "terminaron refugiándose en las embajadas huyendo como cobardes y engañado a sus propios seguidosres de la oposicion" a lo que agregó son "cobardes, golpistas y criminales".

