Saúl Ortega: Guaidó va a ir preso en cualquier momento porque no le tenemos miedo a EEUU

Saúl Ortega Credito: Archivo

01 de mayo de 2019.- El constituyente, Saúl Ortega, aseguró este miércoles que Juan Guaidó “será detenido en cualquier momento” y que en Venezuela no es necesario que se realicen elecciones presidenciales porque el pasado 20 de mayo “el pueblo habló”.



A través de una entrevista en el programa Primera Página que transmite Globovisión, el constituyente declaró que “ellos usan cualquier falso positivo para desviar la atención y negar que ellos apoyaron el intento de golpe de Estado. Mientras tanto, nosotros estábamos en Miraflores defendiendo la soberanía”.



“Guaidó va a ir preso, de eso puedes estar seguro. Al menos que se asile cobardemente en las embajadas que colaboran con ellos. No le tenemos miedo a los Estados Unidos y Venezuela defenderá su soberanía y su territorio, en conjunto a nuestras Fuerzas Armadas. Este país es el bien más preciado que nos dejaron nuestros libertadores, incluso hay opositores que no aceptarían una invasión militar. El imperio está acostumbrado a tener súbditos subordinados, a zapatear a todo el mundo, pero el pueblo bolivariano, el pueblo de Bolívar ha sido un hueso duro de roer”, enfatizó.



En cuanto a los colectivos, Ortega manifestó que “ser colectivo significa ser parte de un partido”.



“Yo soy colectivo y lo seguiré siendo, porque ser colectivo es ser parte de un partido político. Estamos organizados eso es ser colectivo. El pueblo está organizado en los Clap, en la UBCH y los múltiples organismos que forman parte de esta patria”, dijo.



“Vamos a defender la revolución con la vida. Aquí todo invasor saldrá en bolsas negras y cualquier traidor también correrá la misma suerte y de eso tú puedes tener la seguridad”, reiteró.



Durante la entrevista Saúl Ortega desmintió la cantidad de muertos que fueron publicados en los diferentes medios de comunicación, y alegó que “aquí no se activó ninguna bala. Según la mediática hay ese número y qué raro que no inventaron más números como lo hicieron en el 2002”.



Sin embargo, calificó de “show” lo ocurrido el martes 30 de abril y dijo que “son los mismos que estuvieron con Carmona como Leopoldo López, son los mismos aviones y la misma gente”.



En cuanto al llamado de la comunidad internacional a realizar elecciones presidenciales, Ortega señaló que “El pueblo habló el 20 de mayo, aquí la única transición es hacia el socialismo.