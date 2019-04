Iris Varela sobre desalojo de militares desertores en Colombia: “Están descubriendo su papel de preservativos”

29-04-19.-La ministra de Servicios Penitenciarios, Iris Varela, se pronunció a través de su cuenta en la red social Twitter sobre la situación que viven los militares venezolanos que desertaron hacia Colombia quienes presuntamente estarían siendo desalojados de un hotel.“Ya no son noticia, están descubriendo su papel de preservativos: un solo uso y después ya no valen. Así paga el diablo a quien le sirve”, expresó.La declaración de Varela se produjo en respuesta a un video publicado por la periodista Madelein García, donde se escucha presuntamente a uno de los militares desertores denunciar que estarían siendo desalojados del hotel Villa Antigua, en la frontera colombiana.“Estamos todos los militares, nos están desalojando prácticamente, nos cortaron la luz y todo. No nos dan respuesta”, manifestó el militar en el video.