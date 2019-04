Chaderton: Retiro de Venezuela en la OEA expresa revés de política hegemónica de EEUU

27 de abril de 2019.- La República Bolivariana de Venezuela hace efectivo, este sábado 27 de abril, su retiro definitivo de la Organización de Estados Americanos (OEA), al cumplirse el lapso de dos años luego de la denuncia hecha a la Carta del organismo multilateral en su artículo 143, motivada por el irrespeto a la soberanía venezolana y el señalamiento de la OEA como instrumento político para la injerencia y la intervención de Estados miembros.



En entrevista exclusiva con la Agencia Venezolana de Noticias, Roy Chaderton, quien fue representante permanente del país ante la organización entre 2008 y 2015, señaló que esta decisión soberana es una oportunidad invaluable que expresa el revés de la política hegemónica de EEUU. "Se les está poniendo chiquita la OEA", señaló.



"El solo hecho de estar fuera de la OEA, de salirnos de allí, es oxigenante. Es el perfeccionamiento de un proceso y de una batalla heroica que hemos estado librando a través del proceso revolucionario para liberarnos. Le estamos haciendo un homenaje al Libertador y a todos los libertadores de Venezuela y del continente", expresó el diplomático venezolano.



Chaderton recordó que la política intervencionista estadounidense desplegada en la OEA constituyó un fracaso desde el principio pues nunca obtuvieron los votos suficientes para la aprobación de las pretendidas resoluciones promovidas por algunos países para la aplicación de la Carta Democrática Interamericana contra Venezuela.



Al contrario, en este foro destacó el respaldo al país por parte de naciones centroamericanas y caribeñas, en medio de las pretensiones injerencistas. Y ahora, con su retiro formal, Venezuela le deja "un boquete bien grande" a la estructura del organismo internacional.



Consultado sobre la posibilidad de una eventual denuncia contra la OEA, por parte de otros países miembros, Chaderton señaló que en la lógica de los acontecimientos que se han venido desarrollando podría darse ese escenario, al margen de cualquier otra expresión de solidaridad.



A su juicio, la situación del organismo multilateral tiene un correlato en EEUU como otrora potencia imperial. "Están en un escenario deterioro, mientras otros están en un proceso de crecimiento y fortalecimiento como la Federación de Rusia, China, India, Turquía".



Estima que el próximo paso que dará Venezuela será el fortalecimiento de los procesos de paz e integración regional como parte de una "lucha incesante y de largo alcance" a la altura de las exigencias que demandan los pueblos que aspiran a ser libres.



Asimismo, destacó que la salida de Venezuela de la OEA, por elección propia, ocurre mientras el país preside el Movimiento de Países No Alineados (MNOAL). "Somos líderes de una institución internacional que cuenta con más de 150 países y donde hay una mayoría solidaria con Venezuela", agregó.



Una historia de vergüenzas



El diplomático venezolano recordó que la asamblea constitutiva de la OEA, en 1948, surgió en el contexto del asesinato líder colombiano Jorge Eliécer Gaitán y el fenómeno social conocido como El Bogotazo. "A partir de allí fue una historia de irregularidades vinculadas a los intereses de EEUU", indicó.



"Toda su historia está llena de vergüenzas, de gobiernos vergonzantes y de historias pérfidas, pero creo que la más pérfida de todas ha sido el período de la Secretaría General del señor (Luis) Almagro", quien se dedicó junto al gobierno estadounidense a promover políticas inusitadas contra Venezuela.



Apoyado en la OEA, los gobiernos estadounidenses de Donald Trump y Barack Obama emprendieron sanciones unilaterales y medidas coercitivas contra el país.



Las maniobras incluyen desde la creación del denominado Grupo de Lima hasta el irrespeto a los propios estatutos de la OEA al aceptar a un supuesto representante del país ante el organismo, Gustavo Tarre Briceño, nombrado por el autoproclamado Juan Guaidó.



"El Grupo de Lima es la OEA en pequeño. La OEA en la que no se pudo conseguir apoyo contra Venezuela se traslada a Lima y, siendo más pequeña y no necesitando una votación parecida a la de Washington, se dan el lujo de condenarnos", señala.



Respecto al nombramiento de Tarre Briceño, señaló que es una maniobra más que busca mostrar una supuesta normalidad "para dar la impresión de que no ha pasado nada" cuando lo que realmente ocurrido es que un Estado legítimo como el de Venezuela solicitó formalmente su retiro, el cual se concreta en respuesta al carácter hostil y parcializado del organismo multilateral en contra del pueblo venezolano.