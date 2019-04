Sexagenaria capta la imagen fotográfica de la nebulosa Rosetta ubicada a 5.200 años luz de la Tierra

Nebulosa Rosetta Credito: Agencias

Jean Dean, una aficionada a la astronomía de 60 años, ha logrado obtener una fotografía de nebulosa Rosetta, una masiva nube de polvo y gas ubicada a 5.200 años luz de nuestro planeta.



Desde el patio de su casa, Dean, una oceanógrafa retirada, dedicó cinco noches para obtener esta imagen. En cualquier ciudad obtener esta fotografía sería imposible debido a la contaminación lumínica, pero ella vive en Guernsey, una pequeña isla ubicada en el Canal de la Mancha, frente a la costa de Normandía.



Pero su ubicación no fue lo único necesario para captar la fotografía. La mujer dedicó 13 horas de exposición y usó los conocimientos adquiridos en un curso de astrofotografía dictado por el observatorio La Société Guernesiaise, en Guernsey.



El resultado fue tan bueno que la NASA seleccionó la imagen para su Astronomy Picture of the Day (APOD).



"Como aficionado, tener una imagen elegida para un APOD es un gran honor y fue una maravillosa sorpresa. Animo a cualquiera a que venga aquí y eche un vistazo. Estamos tratando de animar a la gente a mirar más el cielo", dijo Dean.



La Nebulosa Rosetta se ubica en una zona de la Vía Láctea conocida como Región de Monoceros. Allí nacen miles de nuevas estrellas.