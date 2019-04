Menos pantallas y más movilidad: La OMS establece nuevas recomendaciones para los menores de 5 años

Caracas, abril 26 - La Organización Mundial de la Salud (OMS) desaconseja que los bebés hasta un año pasen tiempo delante de cualquier pantalla de televisión, ordenador, tableta o teléfono móvil y recomienda que esa actividad no ocupe más de una hora diaria a los niños entre 3 y 4 años, mientras que para los menores de dos años "menos es mejor".



Esta recomendación forma parte de los consejos que la OMS ofrece para fomentar "la actividad física, reducir el sedentarismo y garantizar las horas de sueño", con vistas a que los niños "mejoren su salud física y mental" y "prevenir la obesidad infantil y las enfermedades asociadas", según ha detallado la gerente del programa de control y prevención de enfermedades no transmisibles de ese organismo, Fiona Bull.



Así, los bebés también deben mantenerse físicamente activos varias veces al día y "de diversas formas; particularmente, mediante el juego interactivo en el piso". Incluso en aquellos "que aún no se mueven", la OMS recomienda organizar al menos 30 minutos de actividades en posición prona mientras estén despiertos.



Otra de las sugerencias que realiza esta institución que forma parte de la ONU es que los niños de 3 a 4 años realicen actividades físicas "de intensidad moderada a vigorosa" durante al menos 180 minutos distribuidos a lo largo del día: en este caso, "más es mejor".



El incumplimiento de estas recomendaciones contribuye a "más de 5 millones de muertes en el mundo cada año". De hecho, la OMS calcula que más del 80 % de los adolescentes y del 23 % de los adultos no realizan suficiente actividad física y recuerdan que los hábitos del comportamiento sedentario y de descanso se forman en la edad temprana.

