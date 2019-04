(VIDEO) La Comunicación Popular es precisamente una de las herramientas que tiene el pueblo, dijo el Presidente del Cenaf, Orlando Ugueto

Sábado, 20 de abril de 2019.- El 12 de abril se celebró en Venezuela el Día de la Comunicación Popular y en la inmediaciones de puente LLaguno, en Caracas, nos encontramos con Orlando Ugueto presidente del Cenaf, Centro Nacional de Fotografía, quien expresó: yo creo que todos somos comunicadores y que la comunicación popular es precisamente una de las herramientas que tiene el pueblo.



Eso se demostró de manera práctica y bien objetiva el año 2002 cuando el pueblo salió en defensa, con todas las herramientas en sus manos, la actitud a su alcance, las radios comunitarias, el boca a boca, el llamado radio bemba, en la defensa de su Presidente que fue derrocado, en ese momento, por una tiranía burguesa representada por Carmona Estanga.



Expresó Ugueto que: nosotros, cada día, debemos fortalecer mas, esa área de la comunicación que viene del pueblo, que viene del barrio, que viene de las instituciones, es decir, que es la esencia de la comunicación.



Ante la pregunta de qué opinaba con respecto al bloqueo a que está siendo sometida la página web Aporrea.org manifestó: yo no voy a darte ninguna respuesta con relación a eso porque desconozco que eso puede estar ocurriendo, primero, yo soy inclusive colaborador de Aporrea porque yo desde hace años escribo para Aporrea...pero yo no puedo darte una respuesta irresponsable, yo no te voy a dar una respuesta a eso, porque desconozco que eso está ocurriendo.



Tengo tiempo que no escribo, pero siempre fui un colaborador y admirador de la página.



















