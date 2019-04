Se cumplen 209 años de los acontecimientos del 19 de abril de 1810

Caracas, abril 19 - Movimientos sociales como la conspiración de Gual y España, en 1797, o la expedición libertadora de Francisco de Miranda, en 1806, prepararon el terreno para que el 19 de abril de 1810 marcara el inicio de la gesta independentista en Venezuela.



La unidad de diversos sectores sociales, visionarios de justicia y libertad, fue el detonante aquel día, cuando el gobernador Vicente Emparan fue depuesto y la dominación española llegó a su fin.



En la Venezuela esclava y feudal de entonces, la oligarquía mantuana dirigió el movimiento independentista de 1810 con el apoyo de la mayoría del pueblo, en su mayoría afrodescendientes.



Lo memorable fue el carácter revolucionario de una fecha germinal que, mediante la participación compartida que tuvo la nobleza criolla junto al pueblo, posibilitó la caída de una estructura monárquica en respuesta a una petición conjunta, emancipadora.



Si bien no se produce la Declaración de Independencia ese día, un año después Venezuela se proclama Estado independiente y soberano.



El 19 de abril de 1810 fue el embrión de la libertad que más tarde se declaró en un acta, el 5 de julio de 1811.



El Panteón Nacional donde reposan los restos del Libertador Simón Bolívar junto a varios próceres del país sudamericano, es el escenario para la primera actividad con el tradicional izamiento de la enseña nacional como muestra de permanencia de la soberanía, notificaron autoridades del Distrito Capital.



La historia reseña que un jueves santo de 1810, específicamente el 19 de abril se inició en Caracas una nueva etapa en la historia de Venezuela, cuando el cabildo de la ciudad, con el apoyo de parte del pueblo y de importantes sectores de las fuerzas armadas, depuso al gobernador y capitán general Vicente Emparan y a los demás altos funcionarios españoles, enviándolos al exilio.



Dicho movimiento catalogado por los especialistas como un suceso incruento, tuvo un impacto en los sectores político, económico, social y cultural no sólo del país sino de toda Sudamérica.



No fue hasta el 2 de marzo de 1811 que se instala el Primer Congreso Nacional, el cual puso fin a la Junta Suprema de Caracas, para el 5 de julio del mismo año proceder finalmente a firmar la Declaración de Independencia, acción donde se conformó la Primera República que luego colapsó por la reacción realista.



Cada 19 de abril la nación bolivariana rememora la Revolución de 1810, hecho reeditado, -luego de varios años de olvido durante la Cuarta República-, por el comandante Hugo Chávez, quien rescató la esencia de la batalla emancipadora en aras de profundizar los valores de justicia social y autodeterminación de los venezolanos en el siglo XXI.



Las autoridades gubernamentales explicaron que ante la guerra económica, financiera y política impuesta por el gobierno de Estados Unidos y sus aliados para desestabilizar la nación, se impone recordar el duro bregar de los patriotas venezolanos para alcanzar la independencia y dejar atrás el colonialismo, que en la actualidad la derecha local intenta regresar a Venezuela.

