(VIDEO) Se debe eliminar el bloqueo a Aporrea dijo el comunicador popular Gustavo Rodríguez

Aporrea .org dándole voz a los que no tienen voz, permanece bloqueada Credito: aporrea.tvi

Jueces, 18 de abril de 2019.- La Comunicación Popular no tiene día, es los 365 días del año, expresó Gustavo Rodríguez, comunicador popular, quien tiene un programa todos los martes de cuatro a seis de la tarde, en la emisora libre de América, Al Son del 23, 94,7 FM.



Yo creo que ese es un trabajo que está con la gente en la calle, está con el pueblo, está en el Metro de Caracas, está en la plaza, está en los barrios, en las universidades, está en las fábricas, en el campo, porque diariamente el ser humano se comunica.



No sabía que Aporrea estaba también, como decimos fuera del aire (bloqueada), indicó Rodríguez.



Yo prefiero creer que es una medida unilateral de alguna de las instituciones o de algún funcionario a que esto sea una política digamos, sistemática del Estado porque precisamente eso es una cuestión que nosotros hemos combatido por décadas.



Si ese es el caso el llamado es a los funcionarios ya sean de Conatel , de CANTV, de la institución que sea que se aboquen a dar una respuesta.



Deben eliminar el bloqueo, nosotros estamos luchando precisamente contra los bloqueos, ok, deben eliminarlo.



Cuestiono pues, en todo caso, cualquier tipo de represaria contra esa página.



















