16 de abril de 2019.-

A la redacción ha llegado una denuncia de Octavio Marcelino José Parra Parada, articulista de aporrea.org y conocido por sus camaradas y amigos como "Catire Parra".

El Catire es un luchador y productor agrícola barines de toda la vida quien sigue en sus actividades a sus 81 años de edad. Figura destacada en las luchas libradas por los productores agrícolas y pecuarios en los años ochenta y noventa del siglo XX en el estado Barinas. Militante comunista y participante en la lucha armada desarrollada en Venezuela en la década del 60, postura que lo llevó al exilio. El "Catire Parra" fue enjuiciado y condenado a 3 años de prisión (no lo encarcelado por su avanzada edad) por su denuncia a los principales responsables por el denominado "carrusel de la carne": "El hecho por el cual fui juzgado, consiste en la denuncia pública que formulé sobre la utilización de una alta cantidad de dinero del patrimonio púbico para la adquisición en la República de Brasil de ONCE MIL semovientes, con el falso propósito de ser distribuidos entre numerosos ganaderos para fortalecer la producción nacional de carne y productos lácteos, para de esa manera contribuir a la seguridad agroalimentaria de la población y a la soberanía nacional." (www.aporrea.org/ddhh/a242583.html)

Octavio Marcelino José Parra Parada (81 años):

A continuación la denuncia enviada a aporrea.og:

Lo que Trump le hace a los Venezolanos Argenis Chávez se lo hace al Catire Parra

Lo bueno o lo malo que pasa en Barinas, más malo que bueno, tiene el visto bueno y la autorización del gobernador del estado. El ensañamiento que tiene contra mi persona debería ser objeto de un serio análisis.

Cuando me demandaron y sentenciaron a tres años por denunciar robo y estafa a la cosa pública, el demandante se jactaba en los tribunales de ser protegido por el actual Gobernador de Barinas y la misma Secretaria General de Gobierno, que no es la actual alcaldesa de Sabaneta, dirigía al juez rábula que me sentenció. Se ha mantenido una invasión constante contra fundos propiedad de mis hermanas donde fueron destruidos bosques, instalaciones, saqueos y son un nido de delincuentes protegidos, según ellos, por el actual gobernador del estado.

Hoy en día está destacado un grupo delincuencial en la zona Santa Inés - Santa Lucía, dirigido por un miembro del estado mayor agrícola del estado Barinas, escogido por el actual gobernador.

Los posibles lectores de este reclamo, vamos a decirlo así, se preguntarán por las autoridades del estado venezolano en Barinas. Quiero decirles que me he dirigido a todas las instituciones que tienen que ver con los saqueos, invasiones de fincas, con la destrucción al medio ambiente, seguridad y orden público, derechos humanos, entre otras instituciones. En muchas de ellas, cuando han estado en manos de personas con autoridad moral y con criterio de justicia, he recibido el trato que creo merecerme como productor a los 81 años, con una trayectoria de lucha revolucionaria a favor de los productores agropecuarios, porque mi lema ha sido y es que un país que no produzca sus alimentos no será libre nunca.

El último capítulo ha sido la quema de más de la mitad de la finca de mi propiedad donde produzco leche y donde he usado métodos de producción que algunos técnicos calificados han emitido criterios favorables.

Este incendio lo provocó uno de los invasores de las fincas de mis hermanas, donde también se dice que goza del afecto del actual gobernador barinés, a la vista está que uno de ellos, donde CORPOELEC mantiene a oscuras al país, a uno de estos invasores le instalaron la luz en un santiamén, donde anteriormente se habían robado los transformadores.

Responsabilizo de cualquier otra ocurrencia, incluso a mi integridad física, al gobernador de Barinas, Argenis Chávez, exdirector Ejecutivo de la Magistratura y expresidente de CORPOELEC.



Por: Octavio Marcelino José Parra Parada