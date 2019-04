Senador Telmário Mota: Poder Ejecutivo de Brasil perdió su capacidad diplomática

15 abril 2019 - El senador brasileño, Telmário Mota, aseguró que el Poder Ejecutivo de Brasil perdió su capacidad diplomática por lo que el senado y el Poder Legislativo asumieron esa responsabilidad con la finalidad de retomar la paz, la armonía y la relación con Venezuela.Así lo expresó el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, defensa y seguridad Nacional del senado brasilero luego de la reunión con el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, efectuada en el Palacio de Miraflores.Mota aseguró que su visita no solo la realiza como senador, sino también como representante del pueblo, el Congreso Nacional y la Fuerza Armada brasilera. Destacó que la relación entre ambos países data de más de 100 años por lo que no buscan la interferencia en la política venezolana.El senador Mota criticó que el presidente Jair Bolsonaro está preocupando por la política de Venezuela y se olvida que en su propio país, existen problemas de gran magnitud en los ámbitos, sociales, económicos y políticos .“Tiene más de 3 millones de personas desempleadas, millones de personas con problemas de salud, problemas energéticos, de viviendas, 56 mil personas asesinadas y muchos problemas más”, resaltó.Aseveró que la comisión que preside fue instaurada para rehacer y sanar la relación que se quebró entre Brasil y Venezuela. Además, agradeció al Gobierno Venezolano el haber aceptado su propuesta para abrir el diálogo entre ambas naciones y reestablecer la relación comercial, social, cultural entre ambos pueblos.Telmário Mota aseguró que el presidente Nicolás Maduro, enviará una carta al senado brasileño en la que se establece que “Venezuela es un país armónico, de paz, de unión y donde se establece que los países de América del sur no podemos entablar guerras ni enfrascarnos en conflictos propiciados por países ajenos”.