Alejandro Dacosta: Que se le de la libertad de comunicación o libertad de prensa, que tanto se pregona, a Aporrea

Domingo, 14 de abril de 2019.- El viernes 12 de abril se celebró el Día de la Comunicación Popular en Venezuela por tal razón hemos realizado una serie de entrevistas para palpar la opinión que tiene la gente en la calle, sobre este tema.



Aprovechamos la ocasión para indagar que percepción tiene la Opinión Pública sobre el bloqueo a que ha sido sometida la página web Aporrea.org



En esta ocasión hablamos con Alejandro Dacosta, comunicador popular y caricaturista de la Plaza Bolívar de Caracas, quien recordó los hechos del 12 de abril del 2002, cuando secuestraron al comandante Chávez.



Ante el bloqueo de Aporrea expresó que: el gobierno no tolera disidencia, entonces, cuando hay una crítica, un cuestionamiento en contra de algunas políticas, que se está implementando y que no favorecen al mismo Estado o al gobierno, entonces ellos no toleran eso...ellos consideran que tú ya no estás con ellos, que saltaste la talanquera o simplemente te tiran de traidor, te vejan, te silencian.



Ellos no toleran que halla disidencia y entonces toman este tipo de actitudes contra de este medio comunitario que es Aporrea.



Con respecto a la falta de apoyo de emisoras comunitarias y de gente de la comunicación popular que no han expresado su apoyo a Aporrea, mencionó Dacosta: es porque de repente reciben dádivas del Estado para llevar, para mantener esa misma política de desprestigio hacia la página Aporrea.



Tenemos que ser tolerantes en cuanto a lo que es la disidencia, de lo que son las críticas hacia algunas cosas que no están funcionando realmente como parte del Estado y que el gobierno debe reconocer, bueno, que hay fallas.



Que se le de la libertad de comunicación o la libertad de prensa, que tanto se pregona, a esa página Aporrea.