Medina Macero, ex-edecán de Chávez: La victoria del 2002 fue el resultado de la perfecta unión cívico-militar

Macero justo al frente de Chávez a su regreso a Miraflores en el año 2002

14 de abril de 2019.- Christian Medina Macero, ex-edecán de Hugo Chávez, recuerda como transcurrieron el 11, 12, 13 y 14 de abril de 2002, sucesos que marcaron el camino de la profundización de la Revolución Bolivariana en Venezuela.



Señala que el golpe de Estado de abril de 2002 elevó la conciencia del pueblo, ante lo que fue una brutal arremetida del imperio norteamericano junto a los “apátridas” de la oposición venezolana contra el entonces gobierno constitucional de Hugo Chávez.



Señaló que a 17 años de esos hechos, aún los mismos personajes que protagonizaron la ruptura del hilo constitucional siguen con la agenda golpista junto al “imperio que mete sus garras en territorios ajenos que no le son propios, sin permiso de nadie, sin importarle nada solo por satisfacer sus propios intereses individuales o políticos”. Esta vez, relata, los ataques han ido dirigidos contra el actual jefe de Estado, Nicolás Maduro Moros.



Para Medina Macero, el 11 de abril, día en que comienza el atentado contra Chávez, debe ser recordado como el nacimiento de los verdaderos revolucionarios y de resistencia patriótica, argumentando que muchos expertos, políticos e historiadores han definido esa fecha como el día de los traidores, por el papel que jugó Luis Miquilena, quien era uno de los ministros del gabinete de Chávez, junto a los golpistas.



Sin embargo, rescata el trabajo preponderante que tuvo la Fuerza Armada Nacional y los civiles que participaron en el rescate del también conocido padre de la revolución bolivariana.



“El 12 de abril fue la fusión histórica del 27 de febrero de 1989 y del 4 de febrero de 1992. Valió la pena pasar por esas fechas y el resultado de estas rebeliones dio como origen el 12 de abril de 2002, en perfecta unión cívico militar expresada y motivada por una lealtad absoluta a nuestro gentilicio, a nuestro Himno Nacional, a nuestra bandera, a nuestras ocho estrellas, a nuestro mapa, a todo lo que somos y a nuestra historia”, dice.



Manipularon la verdad



Como protagonista de esos hechos, considera que otro factor fundamental que jugó en contra del proceso revolucionario en abril de 2002, fue el papel que desempeñaron los medios de comunicación al sesgar el contenido de lo que se transmitían.



“Durante el golpe de Estado los canales nacionales solo estaban transmitiendo comiquitas, mientras la oposición y el imperio norteamericano secuestraban al comandante Chávez. Pero hubo un pueblo y una FAN que no se dejó manipular y salió en rescate del presidente”, apunta.



Menciona que el 13, Día de la Dignidad Nacional y 14 de abril fue la consolidación y la retoma del poder con victoria popular. “Fue la victoria histórica, la victoria del Abel de América, de Antonio José de Sucre, de Ezequiel Zamora, de Francisco de Miranda, de Simón Bolívar, fue el 13 y el 14 de abril el grito de todos nuestros libertadores. Todos los sacrificios, toda la sangre derramada, todos los dolores, todos los sufrimientos, ha valido la pena, es el grito que brotó el 13 y 14 de abril de todas aquellas voces de emancipación, de libertad, independencia y soberanía”, subraya.



Indica que ante la agresión imperial del año 2002, “donde montaron escenarios, montaron franco tiradores, utilizaron los medios de comunicación para engañar al pueblo, para falsificar informaciones, toda una guerra de cuarta generación (…) fue el pueblo que logró palpar, ver, sufrir, y vencer la mano y el rostro de un imperio capaz de asesinar y destruir por sus propios intereses. A partir de allí la revolución bolivariana ha producido políticas para su defensa integral para consolidar un completo apresto operacional en defensa de la independencia la soberanía territorial”.



A su juicio, lo que ocurre actualmente en el país es parte del guion que emplearon los “apátridas en 2002 y que quieren repetir en 2019”, al solicitar una intervención militar extranjera para sacar del poder al presidente Maduro.



Insiste en que esta vez hay un pueblo consciente que no permitirá que le roben la paz.



“Si deseas la paz prepárate para defenderla, si deseas la paz impulsemos el multilateralismo, le agradecemos a Chávez el impulso, la motivación y la conciencia que inculcó por el mundo sobre la importancia del multilateralismo, partiendo que hay un imperio que no respeta los derechos internacionales, que no respeta a los pueblos del mundo y hace lo que le da la gana y Venezuela será el ejemplo de democracia y lucha, a través de organización, movilización y capacidad de respuesta”, añade Medina Macero.