Organización Luchas: Antiimperialismo implica resistir al ingreso de tropas norteamericanas al territorio, pero también a las rusas o chinas

14 de abril de 2019.- La Liga Unitaria Chavista Socialista (LUCHAS) expresó su preocupación por la acelerada conformación de una alianza internacional contra Venezuela. La expulsión del legítimo representante venezolano ante la Organización de Estados Americanos (OEA) y su suplantación por el representante del auto proclamado presidente Guaidó, expresa una nueva escalada en la ofensiva imperialista contra Venezuela. Ahora van por lo mismo en la ONU con el fin de crear la imagen global de Estado forajido y poder hacer una intervención militar en el país.



Ante ese panorama LUCHAS propone un conjunto de medidas que se expresan en la siguiente:



"No podemos quedarnos de brazos cruzados. Es urgente"



1.- La territorialización comunitaria de las Fuerzas Armadas Bolivarianas hoy localizadas en cuarteles, guarniciones y fuertes. Es muy importante que la mayoría de los oficiales vivan de manera permanente en un territorio, organizando la resistencia;

2.- Es urgente, que la dirección política del PSUV y los partidos del Gran Polo Patriótico, así como los integrantes del gabinete ministerial, hagan mercado y vivan con sus familias en las comunidades más pobres. Es urgente remoralizar políticamente a las bases del Chavismo;

3.- Los dos millones de milicianos, conformados por hombres y mujeres de extracción social humilde, no pueden ser la carne de cañón ante una invasión. El frente de batalla y la vanguardia de los combates tiene que estar a cargo de los oficiales y tropa profesional;

4.- Se debe hablar claro a la población sobre los alcances del bloqueo económico y las características de una confrontación con los Estados Unidos



El triste papel de la derecha neocolonial



Sobre este aspecto LUCHAS plantea que "la radicalización de la confrontación al interior del país le ha quitado la careta a la derecha venezolana liderada por el señor Guaidó. Como lo dijimos desde un primer momento, Guaidó es la punta de lanza de una agresión imperialista contra Venezuela. Es sorprendente que la mayoría de la derecha venezolana plantee hoy abiertamente su incapacidad para sacar del poder a Nicolás Maduro y vean como alternativa para que ellos puedan gobernar el que EEUU y una coalición internacional invada a Venezuela, saque del poder al actual gobierno y los coloque a ellos en Miraflores, no sin antes producir un genocidio que borre el Bolivianismo. Así lo evidencian sus declaraciones y comunicados, en radio, televisión, prensa y redes sociales.

Venezuela tiene hoy la derecha más entreguista, colonialista y vergonzosa del planeta. Son como los viejos reyes y reinas de la metrópoli española del siglo XIX, dispuestos a sacrificar al pueblo para estar ellos en el poder.

Llamamos a una campaña mundial de denuncia a la derecha lacaya venezolana y a una izquierda tibia que termina haciéndoles juego".



¿Izquierda neo imperialista?



LUCHAS subrayó que un sector de Compatriotas ha planteado que ante la posibilidad de una invasión norteamericana o de una coalición militar liderada por ellos, se justifica no solo una alianza que coloque tropas extranjeras en nuestro país, sino incluso se ha llegado a hablar de la posibilidad de autorizar bases permanentes militares chinas o rusas en territorio venezolano. Para nosotros, indicaron, la mejor defensa es hacernos todos los revolucionarios y chavistas de la actitud y el espíritu combatiente que la inmensa población de Caracas y de todo el país, así como gruesos sectores de las FANB demostramos el 13 de Abril del 2002 para derrotar el golpe de Estado del 11 de abril 2002 patronal y pro imperialista que pretendió imponer al usurpador e ilegítimo N° 1, Pedro Carmona Estanga.



Todo socialista revolucionario es antiimperialista.



"Nos oponemos de manera resuelta a toda forma de ocupación militar de nuestro territorio, e incluso en caso de ocurrir la combatiremos al lado de la burocracia que hoy gobierna el proceso bolivariano. Pero, también nos oponemos a la presencia en territorio venezolano de misiones militares rusas, chinas o de cualquier potencia extranjera. China y Rusia son Estados capitalistas con distintos estilos de gobierno y consideramos son un freno para el desarrollo de cualquier construcción socialista en nuestro país. No combatiremos al lado de ninguna fuerza extranjera, incluso si se invoca para ello la defensa a la agresión norteamericana. En caso de una confrontación en suelo patrio, consideramos fuerza de ocupación a cualquier formación militar extranjera que se encuentre en el territorio.

Nuestra decidida oposición se debe a que desde la vida republicana hemos ido construyendo un ejército patrio, con la misión de ser el UNICO garante militar de la soberanía patria. Es a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) a quien corresponde junto al pueblo en armas la defensa de la patria. Para ello, a través del tiempo, se ha invertido una parte muy importante del presupuesto público nacional a garantizar la formación profesional y el apresto operacional para la defensa de la patria. Aceptar que tienen que ser otros ejércitos quien nos defienda, sería no solo abandonar la soberanía patria, sino un golpe mortal a la idea de alianza cívico-militar para el desarrollo de la revolución Bolivariana".



"Si un país, de manera solidaria quiere ayudar simbólicamente con una columna militar anti imperialista, que pida permiso para ello y acepte ser comandada por un oficial venezolano o un dirigente revolucionario de la estirpe chavista. Si antes de la batalla, si ante el solo anuncio de un enfrentamiento al imperio corremos a resguardarnos en ejércitos extranjeros “amigos”, estaríamos ofendiendo la tradición patriótica de nuestras Fuerzas Armadas y renunciando de manera estratégica a nuestra independencia. Una cosa es comprar armamentos a otras potencias, bajo la condición de transferencia tecnológica inmediata y otra, entrar en la pugna geopolítica internacional a favor de una de las fracciones del capital trasnacional.

El pueblo trabajador de Venezuela ha impulsado un proceso revolucionario y se ha aferrado a la idea socialista con una profunda visión anticapitalista de corte nacionalista. Esta es la esencia de nuestra rebeldía. Renunciar a ella es abrir las puertas a otras formas de dominación capitalista".



Finalmente la organización LUCHAS ratificó su inquebrantable decisión de apoyar la defensa de Venezuela y su proceso político Bolivariano contra los intentos imperialistas por socavarla mediante sanciones y destruirla por intermedio de una invasión coordinada por ellos. "Pero nuestra mayor victoria en estas circunstancias será siempre, la oposición colectiva a toda forma de presencia militar extranjera en nuestro país".

