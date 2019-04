Joven casi muere a manos del estrangulador del CC San Ignacio

Un día de cine se convirtió en la peor experiencia de Ricardo Noguera, un joven de 18 años, oriundo del estado Falcón. Dentro de uno de los centros comerciales “más seguros” de Caracas, fue víctima de un hombre que sin mediar palabras lo estranguló hasta desmayarlo. “Listo, me morí”, pensó en el momento. Cuando despertó estaba ensangrentado, ya no tenía sus pertenencias y las autoridades atribuían el hecho a su homosexualidad.



Ricardo llegó a un centro comercial de Chacao junto a una amiga y su novio, la tarde del miércoles 10 de abril. Entró primero que ellos, y subió. En el último piso vio por primera vez a quien minutos después se convertiría en su agresor, un hombre con buen aspecto. A simple vista no sintió ningún tipo de inseguridad sobre él, pese a que se dio cuenta de que cuando bajó las escaleras, el señor también lo hizo.



Al llegar a la planta baja, comenzó a sospechar que lo seguía. El miedo iba inundando lentamente sus venas, pero guardó la calma y decidió bajar hasta el estacionamiento, donde anteriormente había visto oficiales de seguridad; no imaginaba que esa sería su peor decisión. Ricardo no conocía la historia de Paula, una mujer estrangulada casi hasta la muerte, en el sótano del mismo centro comercial.



En el sitio no había ningún oficial, y antes de que pudiera subir nuevamente, el agresor actuó.

Ricardo solo recuerda que el hombre que lo seguía lo sorprendió por detrás y comenzó a estrangularlo hasta que él, rápidamente, perdió el conocimiento.



No sabe cómo ni cuándo llegó a una oficina del lugar. Mientras le hacían preguntas de rutina ¿Cómo te llamas? ¿Con quién estabas? Ahí recordó a su amiga, “seguro la secuestraron”, dijo con pánico y les describió cómo estaba vestida.



Después dos señores “con traje” le preguntaron qué hacía en el centro comercial, y si había cuadrado una cita con el agresor a través de una aplicación. Aseguraron que frecuentemente los gays concretaban ese tipo de citas en ese centro. Nunca le mostraron las cámaras de seguridad para saber con exactitud qué pasó.



Poner la denuncia en el Cicpc de la zona marcó el principio del fin del peor día de su vida. Asegura que los funcionarios parecían tomar la declaración por obligación, que no se preocupaban en lo absoluto por su caso.



“Recuerdo la cara perfectamente… donde lo vea, no lo voy a olvidar”, dice Ricardo.



Cabe recordar que en el mes de septiembre de 2018, también fue atacada la joven actriz Paula Díaz, quien fue víctima de un sujeto quien la persiguió y sorprendió atacándola y casi la mata por estrangulamiento, en el estacionamiento de ese centro comercial.