En libertad adolescente que mató a su padre, un exfuncionario policial, por no tener la edad mínima condenatoria

Exfuncionario policial asesinado por su propio hijo adolescente Credito: Agencias

El adolescente de 13 años, presunto autor material del homicidio de su padre identificado como Jesús Hilario Amarista Córdoba , de 42 años, fue puesto en libertad por no tener la edad mínima para pagar por el delito de homicidio en un retén de menores. Familiares de la víctima aseguran que una fiscal del Ministerio Público estaría “manipulando” la situación.



Amarista fue inspector jefe de la brigada motorizada de la PM y luego se retiró antes del proceso de migración de este organismo a la Policía Nacional Bolivariana (PNB). Actualmente era gerente de ventas en una empresa automovilística, donde llevaba entre seis a siete años.



El pasado 8 de abril en la UD9 de Ruiz Pineda, específicamente frente a los bloques 41 y 42 se generó una situación irregular. La víctima fue a buscar a su hijo al liceo, al llegar al instituto el muchacho se encontraba en las afueras esperándolo, junto con otros dos adolescentes. El menor de 13 años le dijo a su padre que si le podía dar la cola a los dos jóvenes,

una vez dentro del carro, en los alrededores del colegio, uno de los adolescentes, de aproximadamente 16 años, que iba en el asiento trasero, le disparó a Hilario, luego huyó junto al otro joven. El carro chocó y el menor de 13 años, que iba de copiloto, permaneció dentro del vehículo.



“Mi tía que trabaja cerca de donde ocurrió el hecho recibió una llamada informándole del suceso, por lo que ella llegó al sitio, cargó a mi padre, lo montaron en un carro y lo llevaron al Pérez Carreño y a los cinco minutos falleció. Cuando me enteré de lo sucedido fui al hospital y estaba preocupada por mi hermano de 13 años, por lo que me fui a la sede del Cicpc de Ruíz Pineda y me dijeron que él estaba en shock, que no decía nada, le preguntaban y no decía nada”, narró la hija del occiso, Ariam Amarista.



Ese día los funcionarios del Cicpc le insistían para que contara como habían ocurrido los hechos, pero el menor se afirmaba que él no sabía nada. “Los funcionarios notaron que tenía una actitud extraña, comenzaron a sospechar y que podría estar implicado, además de que después le dijo a mi mama que, si ella no sabía que mi papa tenía una pistola, él después dio testimonios falsos, cambio dos veces las versiones, se contradijo”, narró Ariam Amarista.



Una de las hijas de la víctima detalla que el menor tenía un mes residiendo con Jesús Hilario, su pareja y sus otros hijos. Desde que nació sus padres se separaron y él se quedó bajo el cuidado de su mamá, quien reside en El Valle. Pero, cuando cumplió tres años su padre le quitó la custodia a la mujer pues se encontraba en estado deplorable, tenía rasgos de desnutrición y signos de haber sido maltratado.



El hombre se lo llevó a casa de su madre, allí pasó los últimos 10 años, hasta que hace un mes los fue a visitar y presuntamente vio al adolescente en compañía de otros jóvenes a quienes calificó de “mala junta”. El hecho hizo que se lo llevara a su casa en Ruíz Pineda.



Según la hermana, cuando el adolescente llegó a su hogar “no demostró indicios de odio ni rencor. Mi papá lo ayudaba, era un buen padre, lo que me daban a mi se lo daban a él”.



A pesar de ello, en un momento del fin de semana del 6 y 7 de abril, el menor hurtó la pistola que su padre tenía guardada y presuntamente la vendió a amistades en 100 dólares. La víctima se enteró del hecho y le reclamó. El lunes estaba muerto en una de las calles de Ruiz Pineda, y de acuerdo a fuentes policiales fue asesinado con su misma arma.



La familia indica que el adolescente el próximo 30 de abril cumplirá 14 años, y apelarán la medida para “lograr que pague por el asesinato de Jesús Hilario“.