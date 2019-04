(VIDEO) Hay que mantener el Metro de Caracas limpio, por favor

Hay que mantener al Metro de Caracas limpio, por favor Credito: aporrea.tvi

Martes, 09 de abril de 2019.- Somos, como muchos caraqueños, usuarios diarios del Metro de Caracas y no podemos mas que seguir reportando las deficiencias que en el observamos, escaleras eléctricas que no trabajan, andaderas dañadas, torniquetes que no funcionan y seguimos pensando que los ingenieros mecánicos que hay en el país, en colaboración con las universidades e institutos especializados en la materia deberían ser capaces de construir, como ya se ha hecho, los repuestos que permitan mantenerlos operativos.



El lunes ocho de abril en la linea uno del Metro de Caracas, en la estación Palo Verde, nos tocó montarnos en un vagón que presentaba una deficiente imagen de mantenimiento, estaba muy sucio el piso, falta supervisión.



Tanto los usuarios como el personal de limpieza del Metro, estamos en la obligación de mantener el aseo, debemos cuidar nuestro Metro.



Se llama el Metro de Caracas, es de Caracas, es de todos nosotros los que aquí vivimos.



Hay que mantener el Metro de Caracas limpio, por favor.