España: Manifiestan en Madrid a favor de la regulación de "Eutanasia legal ya"

Bajo el grito de "eutanasia legal ya" y "queremos libertad para nuestro final", más de un centenar de personas se han manifestado este viernes frente a los juzgados de Plaza de Castilla de Madrid para que se regule la eutanasia y se consiga la abolición del artículo 143 del Código Penal. Una concentración que se ha producido a colación de la muerte de María José Carrasco, que padecía esclerosis múltiple y había expresado su deseo de morir, una petición a la que accedió finalmente su marido, Ángel Hernández, que ha sido detenido y puesto en libertad con posterioridad.



Los manifestantes han querido mostrar su apoyo a Hernández. "Ha sido un hombre muy valiente y nos parece un espanto que se lo llevaran de casa esposado y que haya tenido que dormir en el calabozo. No ha cometido ningún delito, sino que solo ha cumplido con la voluntad de su esposa", ha dicho Rosario Segovia, vocal de la Junta Directiva de Derecho a Morir Dignamente (DMD), organización responsable de la convocatoria.



Segovia ha pedido a los partidos que sigan trabajando en su legalización, ya que la ciudadanía tiene derecho a decidir sobre su propia vida, y ha recordado, que según las encuestas, "el 80% de la población está a favor de la eutanasia". Sin embargo, ha criticado a PP y Cs por haber retrasado en el Congreso la aprobación de la ley mediante la continua ampliación del plazo de enmiendas.



Firmas para que no se presenten cargos contra Ángel

Más de 233.800 personas han firmado hasta el momento una petición en Change.org para que la Fiscalía no presente cargos contra Ángel Hernández. "Ángel ayudó a morir a su mujer: que la Fiscalía no presente cargos contra él #EUTANASIA", es la petición que ha iniciado Marcos Ariel Hourmann, el único médico condenado por un caso de muerte asistida en España.



Según reconoce este médico argentino, al conocer ayer la noticia de la detención de Hernández por ayudar a su mujer a morir sintió "rabia e impotencia" y ha calificado su arresto como "un acto de injusticia". "No ha hecho nada malo. Tanto es así, que él ni siquiera lo ha ocultado. Desde el primer momento ha reconocido lo que ha hecho", subraya en la petición, que concluye instando a no dejar "que Ángel sea castigado por un acto de compasión".