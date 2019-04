Entrevista a la psicóloga Ovilia Suárez: "La duda y la razón son aliados vitales"

4 abril 2019 - Un amigo decía siempre que no hay que estar loco para ir al psicólogo. Usted no tiene nada de qué avergonzarse si siente unas incontenibles ganas de hablar o si rumia el pensamiento, tanto que no le importe y sea capaz de interrumpir el café de cualquier desconocido para largar su perorata tras un apagón. Por eso es siempre pertinente no desvincularnos de nuestros cables a tierra.

Lo del café (fui la interrumpida) lejos de ser una crítica, un señalamiento o un juicio, llamó mi atención cuando me sucedió por tercera vez. "La gente tiene como una necesidad de ser escuchada", pensé.

Y yo también. Entonces magnífica pauta la que me tocó, entrevistar a la psicóloga Ovilia Suárez para que nos dijera lo que muchos queremos escuchar: "Todo es pasajero". Y qué bueno porque la idea de acostumbrarse a una situación la convierte automáticamente en eterna.

—Está bien decir ¿cómo"acostumbrarnos" a vivir en emergencia?

—En principio no, porque nadie se debe acostumbrar a las cosas que de alguna manera son asociadas o internalizadas como negativas. Lo que debemos es tener una actitud de combate o de resolución de las dificultades, que es diferente. Es decir, prepararnos en cómo actuar, lo que no significa acostumbrarse. Para el ser humano, la falta de la energía eléctrica es un conflicto, porque se ha convertido en una de las fuentes de mayor importancia para la vida, por las telecomunicaciones. Pasa que los adolescentes y los adultos jóvenes comienzan a sentir que la presión aumenta porque no tienen como comunicarse, jugar en internet, buscar información, etcétera. y sienten que no tienen ninguna vía para resolver lo que tienen.

—Esa ansiedad que pudiera generarse, ¿se traduce en vivir con miedo?

— Arquetípicamente la oscuridad en muchas de las sociedades occidentales está asociada al mal, incluso al mal espiritual y a lo desconocido. Es simbólico, por eso nos mueve la energía, querámoslo o no, consideremos que es real o no. La guerra psicológica, en líneas macro, estimula principalmente emociones muy intensas y negativas, emociones que generalmente te llevan a situaciones muy complejas. Ejemplos: el miedo y la rabia. Por eso están los que se paralizan, los que huyen y los que enfrentan.

Aparecen muchas otras emociones y sentimientos: la zozobra, la incertidumbre, la ansiedad, la angustia, el miedo que va a tributar a la desesperanza, a la desesperación, y que son emociones que te van a llevar a un alto nivel de estrés. La persona, entonces, responde no por lo que está sucediendo en el mundo exterior, sino por las fortalezas que tiene internamente. Ante las dificultades externas, como esto que esta pasando, tenemos que fortalecer lo interno para poder sobrellevar lo externo y no darle peso para tus respuestas y reacciones. Por ejemplo: una rabia desmedida a veces es justificada por la falta de luz. No, la falta de luz fue el desencadenante, pero la rabia tú la llevabas dentro ya, por otra cosa. Por no poder comunicarte con la persona con la que estás saliendo, porque se te frenó algo que solo lo consigues por vía electrónica…, no por la falta de luz.

—¿Es como una dominación silenciosa este intento de conquista de nuestras emociones?

— Lo que la guerra psicológica busca es la desmoralización absoluta, la ruptura de la espiritualidad de una nación a través del dominio de otra. Es por eso que nosotros, en la guerra psicológica, nunca podemos permitir que se nos desmoralice, porque la intención mayor es esa: la conquista de nuestras emociones y nuestros pensamientos, pero lo que nos va a afectar es la moral. Y allí tenemos que fortalecernos con lo que verdaderamente es importante: tus principios, tus valores, tus vínculos, eso es inamovible. Nos fortalecemos con los iguales, con los que de verdad importan, lo demás es pasajero.

—¿Qué mensaje da para enfrentar la guerra psicológica, que no afecta solo a los adultos y que no es sólo la falta de luz?

— La manera como manejes la situación va a permitir que en los niños y niñas crezcan también fortalezas. Ante las dificultades, porque la vida es un camino lleno de dificultades que tenemos que enfrentar, no acostumbrarnos a ellas, que es algo muy distinto.Hay que pensar, pues nos están tratando de manejar desde las emociones. De allí las fake news y la posverdad , quefuncionan porque son mentiras emocionales. Tú ves una imagen que inmediatamente te hace reaccionar emocionalmente. Y cuando te cuentan la verdad, ya tú respondiste, ya sentiste la emoción. ¿Qué debemos hacer? Usar la razón. Los mercenarios psicológicos están para generar odios y rabias de un sector que ya la tiene, pero hay otros que son más silenciosos y que estimulan el estrés y la angustia para que colapse la salud mental de la persona. Allí la única defensa que tenemos es la razón, es el pensamiento.

________________

Tips para sortear angustias y emociones desmedidas

1 Pensar y cuestionar. Pongase y ponga a dudar. "¿Tú crees que alguien en plenas facultades mentales tomaría esa agua del Guaire? ¿Por qué entonces no se toman la de la poceta?" Cuestionar las noticias y rumores desde el análisis crítico, que es lo que ayuda a saber qué tan cierto, real, es lo que están mandando.

2 Los iguales tenemos que juntarnos. Cuando compartimos, uno dice quién es, cómo es, qué está haciendo, cómo la estás llevando… Eso fomenta la empatía, que es lo primero que desarrollamos para no tener indolencia, ni egoísmo, sino para podernos colocar en el lugar del otro.

3 Si falla la luz, tenemos mil cosas que hacer: caminar, compartir, hacer ejercicio, respirar… Si el asunto es en la noche, tenemos como alumbrarnos: velas, mecheros, candiles. Retome actividades. Escriba!

4 Espinas y flores. Asumir esto como un trayecto de dificultades. Esto es una parte del camino que hay que recorrer para conseguir nuestra libertad y nuestra independencia. La soberanía plena.

5 No caer en provocaciones. Para fomentar el odio, las provocaciones están a la orden del día. Si pensamos que hay una provocación que va a derivar en confrontación, simplemente no debatimos en ese momento. Ya lo haremos desde la razón y la conciencia y no desde la emocionalidad ni desde el impulso.

6 Desconectarse… de aquellos estímulos que propicien intranquilidad, como las redes sociales. Debemos hacerlo un buen rato antes de dormir.